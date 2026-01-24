Так уж ли хороша Настенька? Пересмотрела «Морозко» и поняла, кто там на самом деле лучшая невеста

Существует немало версий сказки «Морозко», включая известный пересказ Алексея Толстого. Детали сюжета в них могут немного «плавать». Но основа всегда одна: добрая Настенька в лесу вежливо отвечает Морозко и получает богатство, а злая Марфуша грубит и замерзает.

Однако современные зрители, пересматривая фильм под Новый год, нашли в нём совсем другую мораль.

Они задаются вопросом: а так ли уж идеальна главная героиня? Её поведение теперь вызывает немало споров. Настенька соглашается идти в лес с незнакомцем, живёт обманом и полностью зависит от милости других, стараясь им угодить.

Возникает закономерный вопрос: может, пора пересмотреть устоявшийся взгляд? Возможно, именно самостоятельная и практичная Марфуша на самом деле была более подходящей кандидатурой в невесты?

Честность

Если говорить о честности, то у Марфуши тут явное преимущество. Способ выражения, конечно, оставляет желать лучшего. Но сам факт, что она говорит прямо, что думает и чувствует, уже половина успеха. Это качество, которого многим не хватает.

Взять ту же ключевую сцену в лесу. На вопрос Морозко «тепло ли тебе» Настенька трижды отвечает «тепло», хотя ей явно холодно. Она идёт на обман, просто чтобы угодить незнакомцу.

Марфуша же ведёт себя иначе. Она прямо и честно говорит, что ей холодно. Это показывает её способность чётко формулировать свои потребности и желания, не притворяясь.

Понимание своей ценности

Обе девушки выросли под одной крышей, но в абсолютно разных условиях. Марфушу окружала гиперопека матери, которая её избаловала. Настенька же не чувствовала любви ни от мачехи, ни от собственного отца. Девочка росла с установкой, что должна всем угождать.

У Марфуши, конечно, тоже были проблемы из-за материнского воспитания. Но у неё не было комплекса спасателя или жертвы. Она интуитивно чувствовала свою.

В условиях сказки такое поведение её погубило. Однако в реальной жизни именно это понимание собственной значимости могло бы уберечь её от многих бед.

Характер

К Марфуше можно относиться по-разному, но одно бесспорно — она настоящая личность. Увидев её однажды, забыть уже невозможно. Её образ врезается в память именно своей яркостью и неоднозначностью.

С Настенькой всё иначе. Иван-царевич, например, запомнил её лишь после весьма экстравагантного поступка. Она надела ему на голову ведро, после чего он превратился в медведя.