Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Так умер Ракета в Marvel или нет? Концовка нового сериала переписала историю Енота и выдавила слезы из зрителей

Так умер Ракета в Marvel или нет? Концовка нового сериала переписала историю Енота и выдавила слезы из зрителей

8 ноября 2025 18:37
Кадр из фильма «Стражи Галактики 3»

В хитросплетениях вселенной легко запутаться.

Когда в киновселенной Marvel умирает герой, зрители уже не плачут — они ждут сцену после титров. Но смерть Ракеты-Енота всё равно задела фанатов сильнее, чем большинство недавних «пафосных» финалов Marvel. Казалось, любимый циник и механик команды ушёл навсегда. Однако студия, похоже, готовит мягкий перезапуск, где Стражи снова выйдут на орбиту.

Конец одной миссии — и начало новой

В мультсериале «Marvel Зомби» пушистый капитан погибает от руки зомби-Таноса. Сцена получилась короткой, но болезненной: зрители видят Ракету не в бою за Галактику, а в безысходности — против противника, которому даже Тор не смог противостоять. На фоне его трогательной истории из «Стражей. Часть 3» такая смерть воспринимается особенно жестоко.

Но это лишь альтернативная версия вселенной. В основной линии Marvel Ракета выжил, прошёл через личный ад и стал новым лидером Стражей. После ухода Звёздного Лорда на Землю он возглавил команду вместе с подросшим Грутом, Адамом Уорлоком, Файлой и Космо. Фактически, теперь именно Ракета — лицо космической ветви MCU.

Что ждёт новых Стражей

Джеймс Ганн ушёл к DC, и серия осталась без капитана, но Marvel не намерена хоронить одну из самых успешных своих франшиз. Продолжение «Стражей» пока не анонсировано, но появление команды в будущих фильмах «Мстители: Секретные войны» или в сериале «Нова» выглядит логичным шагом. Тем более, что Marvel готовит масштабную «мягкую перезагрузку» к 2027 году — идеальный момент вернуть героев в обновлённом составе.

Ракета — больше, чем комедийный зверёк

С момента первой части он прошёл путь от оружия до личности, от сарказма к лидерству. В его истории оказалось больше человечности, чем во многих человеческих героях Marvel. И теперь, даже после формальной смерти, он остаётся символом того, что делает «Стражей Галактики» уникальными — способностью находить семью там, где раньше была пустота.

Ранее мы писали: Пересилив себя, включила 4 сезон «Ведьмака»: Геральт с лицом Хемсворта не так уж плох, но в сериале есть другие проблемы.

Фото: Кадр из фильма «Стражи Галактики 3»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ни в «Звездных войнах», ни в «Миротворце» не объяснили: как на самом деле выглядят джавы? Мы не уверены даже, есть ли у них глаза Ни в «Звездных войнах», ни в «Миротворце» не объяснили: как на самом деле выглядят джавы? Мы не уверены даже, есть ли у них глаза Читать дальше 7 ноября 2025
Netflix превратил «Очень странные дела» в мультсериал: нарисованные чудовища Изнанки выглядят даже страшнее оригинала Netflix превратил «Очень странные дела» в мультсериал: нарисованные чудовища Изнанки выглядят даже страшнее оригинала Читать дальше 9 ноября 2025
«Фильму не хватает твердости "Добычи" и свирепости "Убийцы убийц"», но рейтинг 89% на RT говорит сам за себя: честные отзывы на «Планету смерти» «Фильму не хватает твердости "Добычи" и свирепости "Убийцы убийц"», но рейтинг 89% на RT говорит сам за себя: честные отзывы на «Планету смерти» Читать дальше 9 ноября 2025
Как вообще Скайнет допустил такой просчет: почему Т-800 стареет в «Терминаторе» Как вообще Скайнет допустил такой просчет: почему Т-800 стареет в «Терминаторе» Читать дальше 9 ноября 2025
Как смеется Темный Лорд в разных странах? Японский — как аниме-злодей, русский — как начальник в пятницу (уморительное видео) Как смеется Темный Лорд в разных странах? Японский — как аниме-злодей, русский — как начальник в пятницу (уморительное видео) Читать дальше 9 ноября 2025
Варианты есть, но выбор очевиден: кто на самом деле был настоящей любовью Геральта из «Ведьмака» Варианты есть, но выбор очевиден: кто на самом деле был настоящей любовью Геральта из «Ведьмака» Читать дальше 9 ноября 2025
Почему Цири в 4 сезоне «Ведьмака» называет себя Фалькой: объясняем для тех, кто промотал ее галлюцинации в пустыне Почему Цири в 4 сезоне «Ведьмака» называет себя Фалькой: объясняем для тех, кто промотал ее галлюцинации в пустыне Читать дальше 8 ноября 2025
Задолго до «Дюны»Вильнева: 3 мини-сериала в жанре фэнтези, о которых мало кто слышал Задолго до «Дюны»Вильнева: 3 мини-сериала в жанре фэнтези, о которых мало кто слышал Читать дальше 8 ноября 2025
Впервые после «Сола» Винс Гиллиган создал настоящий шедевр: на Rotten Tomatoes сериал получил уникальные 100% Впервые после «Сола» Винс Гиллиган создал настоящий шедевр: на Rotten Tomatoes сериал получил уникальные 100% Читать дальше 8 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше