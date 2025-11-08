Так умер Ракета в Marvel или нет? Концовка нового сериала переписала историю Енота и выдавила слезы из зрителей

Когда в киновселенной Marvel умирает герой, зрители уже не плачут — они ждут сцену после титров. Но смерть Ракеты-Енота всё равно задела фанатов сильнее, чем большинство недавних «пафосных» финалов Marvel. Казалось, любимый циник и механик команды ушёл навсегда. Однако студия, похоже, готовит мягкий перезапуск, где Стражи снова выйдут на орбиту.

Конец одной миссии — и начало новой

В мультсериале «Marvel Зомби» пушистый капитан погибает от руки зомби-Таноса. Сцена получилась короткой, но болезненной: зрители видят Ракету не в бою за Галактику, а в безысходности — против противника, которому даже Тор не смог противостоять. На фоне его трогательной истории из «Стражей. Часть 3» такая смерть воспринимается особенно жестоко.

Но это лишь альтернативная версия вселенной. В основной линии Marvel Ракета выжил, прошёл через личный ад и стал новым лидером Стражей. После ухода Звёздного Лорда на Землю он возглавил команду вместе с подросшим Грутом, Адамом Уорлоком, Файлой и Космо. Фактически, теперь именно Ракета — лицо космической ветви MCU.

Что ждёт новых Стражей

Джеймс Ганн ушёл к DC, и серия осталась без капитана, но Marvel не намерена хоронить одну из самых успешных своих франшиз. Продолжение «Стражей» пока не анонсировано, но появление команды в будущих фильмах «Мстители: Секретные войны» или в сериале «Нова» выглядит логичным шагом. Тем более, что Marvel готовит масштабную «мягкую перезагрузку» к 2027 году — идеальный момент вернуть героев в обновлённом составе.

Ракета — больше, чем комедийный зверёк

С момента первой части он прошёл путь от оружия до личности, от сарказма к лидерству. В его истории оказалось больше человечности, чем во многих человеческих героях Marvel. И теперь, даже после формальной смерти, он остаётся символом того, что делает «Стражей Галактики» уникальными — способностью находить семью там, где раньше была пустота.

Ранее мы писали: Пересилив себя, включила 4 сезон «Ведьмака»: Геральт с лицом Хемсворта не так уж плох, но в сериале есть другие проблемы.