Так убили Артура в конце первого сезона или нет? Рассказываем, что могут показать в продолжении «Дома Гиннесса»

Netflix ещё не подтвердил продление «Дома Гиннесса», но сомнений в этом почти нет. Историческая драма Стивена Найта, рассказывающая о могучей ирландской династии пивоваров, собрала отличные рейтинги и отзывы критиков, став новым хитом платформы.

Первый сезон закончился на самом драматичном месте — и теперь поклонники гадают, что ждёт Артура, Эдварда и Энн Гиннесс в будущем.

Артур Гиннесс — политик, которому придётся пройти через скандал

Во втором сезоне зрители увидят, как Артур вступает в политику — и, по всем историческим данным, его ждёт бурный путь. Кампания, начавшаяся с амбиций и речей, закончится громким скандалом: штаб Артура уличат в подкупе избирателей. Несмотря на это, Гиннессу удастся вернуть своё место в парламенте и пережить покушение, устроенное Патриком Кокрейном.

Этот эпизод добавит в сюжет настоящего триллера: политические интриги, давление прессы и личные драмы в семье сделают жизнь Артура похожей на шахматную партию, где ставка — не только власть, но и честь династии.

Эдвард Гиннесс станет хозяином легендарной пивоварни

Второй сезон покажет, как младший брат Артура, Эдвард, окончательно возьмёт бизнес в свои руки. По истории, в 1876 году он выкупил долю брата за 600 тысяч фунтов и превратил «Гиннесс» в одну из самых богатых компаний Европы.

На экране это наверняка станет одним из центральных сюжетов — особенно с учётом того, что Эдвард всё чаще вступает в конфликты с Артуром из-за принципов и подхода к управлению.

Эдвард — противоположность Артура: рациональный, холодный, прагматичный. Его линия может стать отражением перехода Ирландии в эпоху капитализма, где семейные связи уступают место финансовым интересам.

Энн Гиннесс — сердце семьи и совесть эпохи

Энн, героиня, которая ещё в первом сезоне показала свою человечность и сострадание, во втором обретёт новый смысл жизни. Исторически она действительно основала дом престарелых Святого Патрика в Дублине — этот эпизод наверняка станет одной из самых трогательных линий сезона.

На фоне братоубийственных конфликтов и политических бурь Энн продолжит помогать нуждающимся, борясь при этом со своей болезнью. Именно она, вероятно, станет моральным центром истории, удерживая фамилию Гиннессов от полного падения в пучину власти и алчности.

Бенджамин и фении — новый источник опасности

На периферии истории зреет ещё один конфликт. Бенджамин, младший брат, остаётся непредсказуемым игроком — у сценаристов есть полная свобода превратить его либо в трагическую фигуру, либо в нового врага семьи.

А ещё — фении, ирландское братство, выступающее против английского господства. После покушения на Артура их влияние в сериале только усилится.

«Дом Гиннесса» всё больше превращается из костюмной драмы в мрачную сагу о власти, долге и цене, которую платят те, кто мечтает остаться на вершине.

Ранее мы писали: «Сериал про крыс, шуршащих по углам»: фанатка «Острых козырьков» еле осилила 8 серий «Дома Гиннесса» и вынесла вердикт.