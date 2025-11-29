Так Тони Старк все-таки жив? Дауни-младший опубликовал всего одну картинку и «взорвал» этим интернет

Роберт Дауни-младший снова намекнул на возможное возвращение Железного человека, и фанаты сразу же оживились. Актер умело привлек внимание к грядущему релизу «Мстители: Судный день», оставив загадочные комментарии о проекте.

Поклонники гадают, не станет ли его участие тем самым главным козырем Marvel в продвижении новой саги. Ведь если Тони Старк действительно вернётся, это может кардинально изменить всю будущую историю кинематографической вселенной.

Роберт Дауни-младший как Доктор Дум

Актер снова продемонстрировал свой талант мастера интриги. Он опубликовал в соцсетях загадочное изображение — Железный человек и Доктор Дум в схватке за «косточку желаний».

Теперь фанаты ломают голову над главной загадкой: ограничится ли возвращение Дауни ролью Виктора фон Дума, как это было анонсировано ранее, или актер еще и появится в образе Тони Старка.

Такой поворот мог бы не просто оживить франшизу, а перезагрузить всех «Мстителей».

Фильм «Мстители: Судный день»

Marvel демонстрирует идеальную выдержку — ни единой утечки с площадки, ни намёка на визуальные детали. Братья Руссо, вернувшиеся в режиссерские кресла, явно готовят нечто грандиозное.

Премьера намечена на 18 декабря 2026 года. По данным инсайдеров, первый трейлер получится увидеть уже в этом декабре.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как же Тони Старк станет Доктором Думом.