Так почему жена Лиза ушла от Новосельцева? Жестокая правда, которую скрыли от зрителей «Служебного романа»

Многое не разрешили вставлять в киноленту, чтобы не испортить образ «верхушки власти».

Кажется, мы знаем «Служебный роман» наизусть — но мало кто читал пьесу, с которой всё началось. «Сослуживцы» Рязанова и Брагинского вышли в 1971 году и оказались куда откровеннее фильма.

Некоторые реплики вырезала цензура, а судьбы героев оказались совсем другими. Например, в пьесе объясняется, почему жена ушла от Новосельцева.

Потерянная Лиза

Жену звали Лиза Леонтьева. Она закрутила роман с ревизором — человеком с «большими ушами», который приходил проверять учреждение. Влюбилась, ушла, но ревизор оказался не готов к чужим детям и быстро исчез.

Так Новосельцев остался один с сыновьями и стареющей матерью. Когда та заболела, её забрала сестра Оксана — именно тогда мальчишки остались без присмотра и спустили кошку в мусоропровод, пишет автор Дзен-канала «Горожанин о кино».

Что скрыла цензура

В оригинале звучала жёсткая сатира на советскую действительность: герои обсуждали, что в стране нет пылесосов, кастрюль и даже глубоких тарелок. Эту сцену вычеркнули — «негатив».

Фраза Рыжовой о том, что у нас «не капитализм, и уволить никого невозможно», тоже исчезла. Как и стихотворение, которое Новосельцев выдавал за своё: вместо Пастернака в пьесе он цитировал Толстого.

Другая Верочка, другой финал

У Верочки нет мужа, ей всего 23, она мечтает попасть в кино и флиртует с Самохваловым. А Шура в театральной версии не просто болтушка — она добывает путёвки детям коллег. Даже финал другой: когда Новосельцев отказывается быть начальником, Шура предлагает всем сдать по 50 копеек на свадебный подарок, и занавес падает.

Так «Сослуживцы» были куда колючее и человечнее, чем тот фильм, что мы любим. Просто часть их правды спрятали под мягкой улыбкой Рязанова.

