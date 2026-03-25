Так почему для «Острых козырьков» так и не сняли 7 сезон: фильм про Томми Шелби заработал 93% на RT

Седьмой сезон «Острых козырьков» в привычном формате так и не вышел на экраны — создатели решили подвести черту под франшизой полнометражной лентой «Острые козырьки: Бессмертный человек», премьера которой состоялась на платформе Netflix. Автор проекта Стивен Найт объяснил это тем, что финал истории Томми Шелби требовал более грандиозного воплощения, нежели позволяют рамки телевизионного эпизода.

Как считает Найт, повествование о семействе Шелби «вышло за пределы» возможностей стандартной сериальной развязки. Большой экран, расширенный бюджет и шанс выстроить кульминацию в подлинно кинематографической манере — именно эти факторы подтолкнули команду проекта к тому, чтобы завершить британскую криминальную сагу полноценным фильмом.

Кроме того, по словам шоураннера, немаловажную роль сыграла преданность аудитории: создателям хотелось подарить поклонникам возможность пережить заключительную главу пути Томми вместе, в зале кинотеатра.

Судя по первым отзывам, расчет был точен: на RT рейтинг фильма составляет 93% одобрения от критиков и 89% — от зрителей.