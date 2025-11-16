Меню
Киноафиша Статьи Так откуда же у Джокера эти жуткие шрамы и как они связаны с матерью Бэтмена: в Сети нашли ответ на главную загадку «Темного рыцаря»

16 ноября 2025 12:19
Кадр из фильма «Тёмный рыцарь»

Внимательные поклонники комиксов провели любопытные пересечения.   

«Тёмный рыцарь» прочно вошел в историю как одна из лучших картин о супергероях. Ему первому в жанре удалось преодолеть планку в миллиард долларов в мировом прокате.

Особенным украшением фильма стал Джокер в блестящем исполнении Хита Леджера. Его трактовка главного антагониста Бэтмена оказалась настолько мощной, что до сих пор остается непревзойденной.

Клоун-Принц сохранил классические черты, включая знаменитый зелено-фиолетовый наряд. Однако Леджер добавил образу пугающих деталей. Глубокие шрамы, образующие зловещую ухмылку, стали визитной карточкой этого Джокера.

Происхождение этих рубцов так и осталось загадкой, будоражащей воображение зрителей.

Две версии в фильме

Сам Джокер в «Тёмном рыцаре» предлагает две версии происхождения своих шрамов. Сначала он рассказывает историю о жестоком отце. Тот в пьяном гневе будто бы изуродовал лицо сына ножом, насмехаясь над его серьезностью.

Затем следует совершенно другая история. На этот раз Джокер описывает свою жену, попавшую в «долговое рабство» к преступникам. После того как ей изуродовали лицо, он решил поддержать ее самым радикальным способом.

Герой нанес себе такие же шрамы, чтобы показать, что внешность не имеет значения. Однако этот жест привел к обратному результату — жена не выдержала и ушла от него.

Фильм сознательно оставляет эту загадку неразрешенной. Создается впечатление, что ни одна из версий не является правдой. Джокер просто импровизирует, подстраиваясь под ситуацию и своего собеседника.

Кадр из фильма «Тёмный рыцарь»

Версия зрителей

По канонической версии Алана Мура, человек, ставший Джокером, обрел свою специфическую внешность, после того как упал в чан с кислотой. Но в «Темном рыцаре» такого сюжетного поворота нет.

Среди поклонников комиксов популярна версия, отсылающая к сюжету «Flashpoint». В этой альтернативной реальности DC погибают не родители Брюса Уэйна, а сам мальчик. Эта трагедия ломает жизнь его отца и матери.

Томас Уэйн начинает ночную войну с преступниками, а его супруга сходит с ума от горя и постепенно превращается в Джокера.

«Однажды Томас Уэйн сказал ей, что хотел бы вновь увидеть, как она улыбается, и она вскрыла себе лицо. Вот откуда такие шрамы», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 шикарных фильмов с Хитом Леджером.

Фото: Кадры из фильма «Тёмный рыцарь» (2008)
Светлана Левкина
