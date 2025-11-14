Меню
Так ли страшен черт, как его малюют? Психолог Наумова в беседе с «Киноафишей» нашла плюс от просмотра «Маши и Медведя»

14 ноября 2025 15:42
Кадр из сериала «Маша и Медведь»

Если переживаете, обязательно прочитайте нашу статью.

Мультфильм «Маша и Медведь» популярен среди детей уже более 15 лет. Не только в России, но и за границей любят смотреть приключения необычной парочки. При этом сериал не перестают ругать — мол, он портит детям психику и подает дурной пример.

Редакция «Киноафиши» мультфильм любит, а потому обратилась к семейному психологу Наталье Наумовой. Профессионал объяснила, есть ли вред от баловства Маши и «нездоровой» картинки семьи.

Влияние мультфильма преувеличено

В первую очередь стоит отметить, что в этом мультфильме не затрагиваются семейные ценности. Маша и Медведь друзья, и отношения между ними дружеские.

Во-вторых, несколько поколений выросли на советском мультике «Теремок», где разные зверушки поселились в одном доме. И никакого воздействия на психику детей такой семейный расклад не оказал.

Также Наталья Наумова отметила, что мультфильмы носят развивающий и развлекательный характер и не затрагивают такие сферы, как формирование семейных ценностей.

«Семейные ценности закладываются, прежде всего, внутри семьи. В моей практике не было такого случая, что мультфильм оказывал такое колоссальное воздействие и переворачивал жизнь ребенка. Да, он может пугать или настораживать. Но основное формирующее воздействие на ребенка оказывают именно значимые взрослые, то есть семья», — объяснила эксперт.

А есть ли польза от «Маши и Медведя»?

Кадр из сериала «Маша и Медведь»

Также эксперт в беседе с «Киноафишей» отметила неожиданный плюс от просмотра мультика. В первых сезонах особенно хорошо видно, что Маша — гиперактивный ребенок с дефицитом внимания.

Поэтому деткам с такими проблемами и их родителям смотреть сериал даже полезно. Или тем малышам, кто часто капризничает или балуется.

«В мультфильме часто высмеивается поведение Маши. Это позволяет ребенку посмотреть на себя со стороны в той или иной ситуации и подкорректировать свое поведение», — подчеркнула психолог.

Так есть ли вред?

Наталья Наумова объяснила, что мультфильмы детям стоит смотреть совместно с родителями. Тогда взрослый может обсудить с малышом тот или иной момент, проговорить ситуацию, помочь сделать выводы.

В таком случае отслеживать реакцию своего ребенка намного проще. Но если все же есть сомнения, воспользуйтесь советом специалиста.

«Если родителей настораживает поведение ребенка после просмотра этого мультфильма, можно предложить ему другие варианты или сократить время просмотра», — добавила Наталья.

Ранее мы писали: Мама-Кошка в мультике «Три кота» готовит овощной крем-суп только так: идеальный обед для промозглой осени.

Фото: Кадр из сериала «Маша и Медведь»
