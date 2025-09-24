Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Так кто же все-таки убил Лору Палмер? Во-первых, их было двое

Так кто же все-таки убил Лору Палмер? Во-первых, их было двое

24 сентября 2025 19:20
«Твин Пикс»

Этот вопрос мучает поклонников сериала Линча уже не одно десятилетие.

Культовый сериал Дэвида Линча «Твин Пикс» в начале 90-х перевернул представление о телевидении. Его главный вопрос — кто всё-таки убил Лору Палмер? — до сих пор держит зрителей в напряжении. отвечаем на него.

Кто такой Боб и почему он выбрал Лиланда

Лиланд Палмер, отец Лоры, оказался одержим злым духом по имени Боб. Этот мистический персонаж пришёл из Чёрного вигвама — мира, питающегося болью и страхом.

Ещё в юности Боб проник в Лиланда и превратил его в марионетку, вынуждая совершать страшные поступки.

Почему жертвой стала именно Лора

Лора жила под постоянным давлением отца, который под влиянием Боба издевался над ней.

Это толкнуло девушку к наркотикам и ночной жизни. План Боба был прост: сломать Лору и переселиться в её тело. Но она сопротивлялась.

Когда Боб понял, что подчинить её невозможно, он заставил Лиланда убить собственную дочь.

Чем всё закончилось

Гибель Лоры стала началом цепи трагедий. Лиланд, всё больше теряя связь с реальностью, вскоре убил и племянницу Лоры — Мэдди. Агент Дейл Купер сумел докопаться до истины.

На допросе Боб вновь овладел Лиландом, и тот умер, разбивая голову о стену. В последние мгновения он осознал содеянное и признал, что его дочь оказалась сильнее зла, чем думали многие.

В итоге ответ на главный вопрос звучит так: Лору Палмер убил её отец, но за его руками стоял Боб — зло, которому оказалось тесно даже в маленьком городке Твин Пикс.

Также прочитайте: В советском союзе был свой «Твин Пикс» — и сняли его за два года до выхода сериала Линча

Фото: Кадр из сериала «Твин Пикс»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов Читать дальше 25 сентября 2025
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался Читать дальше 25 сентября 2025
Не мог прожить ни дня без чашки: какой кофе пьет агент Купер в «Твин Пиксе»? Не мог прожить ни дня без чашки: какой кофе пьет агент Купер в «Твин Пиксе»? Читать дальше 25 сентября 2025
Ее роковую фразу так и не показали в кадре: что стало с Энни в «Твин Пиксе»? Ее роковую фразу так и не показали в кадре: что стало с Энни в «Твин Пиксе»? Читать дальше 25 сентября 2025
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше