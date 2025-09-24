Так кто же все-таки убил Лору Палмер? Во-первых, их было двое

Этот вопрос мучает поклонников сериала Линча уже не одно десятилетие.

Культовый сериал Дэвида Линча «Твин Пикс» в начале 90-х перевернул представление о телевидении. Его главный вопрос — кто всё-таки убил Лору Палмер? — до сих пор держит зрителей в напряжении. отвечаем на него.

Кто такой Боб и почему он выбрал Лиланда

Лиланд Палмер, отец Лоры, оказался одержим злым духом по имени Боб. Этот мистический персонаж пришёл из Чёрного вигвама — мира, питающегося болью и страхом.

Ещё в юности Боб проник в Лиланда и превратил его в марионетку, вынуждая совершать страшные поступки.

Почему жертвой стала именно Лора

Лора жила под постоянным давлением отца, который под влиянием Боба издевался над ней.

Это толкнуло девушку к наркотикам и ночной жизни. План Боба был прост: сломать Лору и переселиться в её тело. Но она сопротивлялась.

Когда Боб понял, что подчинить её невозможно, он заставил Лиланда убить собственную дочь.

Чем всё закончилось

Гибель Лоры стала началом цепи трагедий. Лиланд, всё больше теряя связь с реальностью, вскоре убил и племянницу Лоры — Мэдди. Агент Дейл Купер сумел докопаться до истины.

На допросе Боб вновь овладел Лиландом, и тот умер, разбивая голову о стену. В последние мгновения он осознал содеянное и признал, что его дочь оказалась сильнее зла, чем думали многие.

В итоге ответ на главный вопрос звучит так: Лору Палмер убил её отец, но за его руками стоял Боб — зло, которому оказалось тесно даже в маленьком городке Твин Пикс.

