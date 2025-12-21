Так кто же все-таки убил Анфису в «Угрюм-реке»: в сериале с Пересильд решились рассказать то, что не сумел автор

В книге остаются некоторые недосказанности, но на экране от них избавились.

Сериал «Угрюм-река» с Юлией Пересильд прогремел на экране еще несколько лет назад, но до сих пор его обсуждения не утихают. Сюжет перенес зрителей в Сибирь времён золотой лихорадки.

История основана на одноимённом романе Вячеслава Шишкова и разворачивается в суровых краях на рубеже XIX и XX веков.

В центре событий оказывается молодая вдова Анфиса Козырева. Она оказывается в центре любовного треугольника, который разжигает жестокий конфликт между отцом и сыном.

В итоге Анфису находят убитой. А личность её убийцы на протяжении всей истории остаётся главной и самой мрачной загадкой.

Кто убил Анфису в книге

В романе тайна гибели Анфисы так и остаётся загадкой до финала. На суде подозрение падает на двух мужчин — Прохора и Ибрагима. Прохор, боясь каторги, сваливает вину на другого, и суд признаёт Ибрагима убийцей.

Однако прокурор Стращалов уверен в обратном. Он считает виновным Прохора и даже передаёт свои доказательства Шапошникову.

После смерти Прохора находят его дневниковые записи. В них он пишет о несчастной любви к Анфисе и признаётся в её убийстве. Правда, к тому моменту он уже был не в себе, страдая от галлюцинаций, и писал эти строки якобы в редкие минуты ясности.

В итоге автор словно специально оставляет этот эпизод не до конца понятным. Читателю самому приходится решать, стоит ли доверять путанным откровениям Прохора.

Кто убил Анфису в сериале

А вот в сериале «Угрюм-река» все было куда очевиднее. Сам Прохор Громов под угрозой смерти признаётся Ибрагиму, что это он убил Анфису. Да и улики против него очевидны: ружьё, тщательно вымытая обувь, клочок газеты.

Но когда дело доходит до суда, Прохор, спасая себя, лжёт. Он обвиняет во всём Ибрагима. И суд верит ему, вынося жестокий приговор для невиновного.

