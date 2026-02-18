Так кто же такой таинственный Меровинген из «Матрицы»? В Сети сомневаются, что он был таким же, как Нео

Меровинген в «Матрице» — персонаж, который появляется будто бы случайно, но без него картина рассыпается. Он не просто злодей и не просто помеха для Нео.

Внутри вселенной он занимает особую нишу. Он — олицетворение старой системы, уставшей, циничной, но всё ещё опасной.

Статус героя

Меровинген — одна из древнейших программ Матрицы, созданная ещё в первых версиях симуляции. За века он накопил столько знаний, что превратился в главного информационного брокера системы. Он не борется за власть, он торгует тем, что знает. Живёт в особняке с женой Персефоной и свитой, управляя структурой, похожей на мафиозный клан.

Под его крылом собираются программы‑изгои — те, кого система отбраковала за ненадобностью. Среди них близнецы‑призраки, умеющие становиться невидимыми и проходить сквозь стены. Для всех них Меровинген не просто хозяин, а спаситель, давший убежище в мире, где им не оставили места.

Избранный

Среди фанатов «Матрицы» живёт теория: Меровинген когда‑то сам был Избранным. Он так же управляет кодом реальности, как и Нео, собирает вокруг себя отверженных, а Персефона прямо говорит, что раньше он был другим — похожим на нового мессию.

Но есть и другая версия: Меровинген — не бывший пророк, а аллюзия на Люцифера. Древняя программа, пережившая множество перезагрузок и собравшая под крыло всех, кого Архитектор выбросил за ненадобностью, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».