Киноафиша Статьи Так кто же такой таинственный Меровинген из «Матрицы»? В Сети сомневаются, что он был таким же, как Нео

18 февраля 2026 09:25
Кадры из фильма «Матрица: Перезагрузка»

Образ до сих пор вызывает вопросы.

Меровинген в «Матрице» — персонаж, который появляется будто бы случайно, но без него картина рассыпается. Он не просто злодей и не просто помеха для Нео.

Внутри вселенной он занимает особую нишу. Он — олицетворение старой системы, уставшей, циничной, но всё ещё опасной.

Статус героя

Меровинген — одна из древнейших программ Матрицы, созданная ещё в первых версиях симуляции. За века он накопил столько знаний, что превратился в главного информационного брокера системы. Он не борется за власть, он торгует тем, что знает. Живёт в особняке с женой Персефоной и свитой, управляя структурой, похожей на мафиозный клан.

Под его крылом собираются программы‑изгои — те, кого система отбраковала за ненадобностью. Среди них близнецы‑призраки, умеющие становиться невидимыми и проходить сквозь стены. Для всех них Меровинген не просто хозяин, а спаситель, давший убежище в мире, где им не оставили места.

Кадр из фильма «Матрица: Перезагрузка»

Избранный

Среди фанатов «Матрицы» живёт теория: Меровинген когда‑то сам был Избранным. Он так же управляет кодом реальности, как и Нео, собирает вокруг себя отверженных, а Персефона прямо говорит, что раньше он был другим — похожим на нового мессию.

Но есть и другая версия: Меровинген — не бывший пророк, а аллюзия на Люцифера. Древняя программа, пережившая множество перезагрузок и собравшая под крыло всех, кого Архитектор выбросил за ненадобностью, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Фото: Кадры из фильма «Матрица: Перезагрузка» (2003)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
