Так кто же создал Инженеров во вселенной «Чужого»? Ридли Скотт не дал четкого ответа, но оставил подсказку

21 декабря 2025 13:46
Кадр из фильма «Прометей»

Поклонники франшизы давно пытаются разгадать эту загадку.

Ридли Скотт никогда не давал простого и окончательного ответа на вопрос «кто создал Инженеров» — и делал это сознательно. По его словам, мифология вселенной «Прометей» и «Чужой: Завет» строится как бесконечная цепочка творения, где каждый создатель сам оказывается чьим-то созданием.

Инженеры не боги, а тупик эволюции

Скотт подчёркивал, что Инженеры — не всемогущие божества, а цивилизация, зашедшая в тупик. Они утратили естественное размножение, отказались от пола и тела и пытались перейти в иную форму существования — почти энергетическую, но этот путь оказался разрушительным.

Чёрная жидкость — не оружие, а кровь

По замыслу Скотта, чёрная слизь не изначально создавалась как биологическое оружие. Это производная от «первого существа» — Диакона, чью кровь Инженеры использовали как универсальный строительный материал для жизни, в том числе для заселения Земли.

Почему Инженеры хотели уничтожить людей

Ридли Скотт прямо говорил: люди стали для Инженеров разочарованием. Они увидели в человечестве чрезмерную агрессию и жестокость и попытались «исправить ошибку», выделив опасные гены — именно так и появился патоген, вышедший из-под контроля.

Связь с ксеноморфами — не культ, а происхождение

Скотт отрицал идею, что Инженеры поклонялись ксеноморфам как богам в религиозном смысле. Скорее, ксеноморфы — побочный, искажённый результат их экспериментов с первичной жизненной субстанцией, символ провала, а не цель.

Главная мысль Скотта

Ридли Скотт многократно повторял, что вселенная «Чужого» — это история о самоуничтожении через прогресс. Каждая разумная раса, пытаясь стать богом, в итоге создаёт то, что её уничтожает — и Инженеры стали самым наглядным примером этой идеи.

Анастасия Луковникова
