Так кто все-таки умер в конце второго сезона «Уэнсдэй»: пророчество указывало на Энид, но все гораздо сложнее

В новом сезоне «Уэнсдей» ставки выросли до предела. Зрителей ждут не только раскрытые тайны, но и новые смерти — некоторые из них сломают фанатам сердце. И хотя сюжет делает неожиданные повороты, ясно одно: не все любимые персонажи доживут до конца. Далее спойлеры!

Первая часть сезона усиленно готовила нас к смерти Энид. Но не переживайте, она жива — но не совсем в порядке.

Судьба Дорта решена

Главным разочарованием для поклонников стал директор «Невермора». Дорт замыслил аферу против Хестер Фрамп и ради этого шантажировал Бьянку.

Но хитрый план Уэнсдей и ее друзей сорвал его злодейство. В кульминации Дорт был разоблачен и погиб прямо на глазах учеников. Эта смерть стала предупреждением: даже самые хитрые интриганы не вечны.

Гибель Айзека

Особенно трагичной оказалась судьба Айзека — ученого и брата Франсуазы. Он воскрес после собственной смерти, овладел телекинезом и едва не уничтожил семейку Аддамс.

Но Вещь в решающий момент вырвал его сердце. Так закончилась жизнь человека, который ради спасения сестры пошел на самые жуткие эксперименты.

Опасный путь Энид

Но куда болезненнее линия Энид. В финале сезона она спасает Уэнсдей, раскопав землю, где та едва не задохнулась. Девушка впервые обернулась в альфу-оборотня под полной Луной. А это означает риск навсегда остаться монстром.

В конце 2 сезона мы видим её уже бегущей по лесам. Такой финал намекает: Энид может стать первой настоящей жертвой в кругу друзей.

Франсуаза и цена экспериментов

В лаборатории Айзека погибает Франсуаза — мать Тайлера. Она становится жертвой собственных амбиций и падает с крыши во время схватки. Так сериал подчеркивает: прошлое хайдов нельзя исправить любой ценой.

Кто следующий?

Фанаты уже гадают, кто умрет дальше. Ведь дневник Офелии намекает на новую угрозу. Она жива, но явно одержима местью. А значит, в будущем жертв будет только больше.

