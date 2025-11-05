Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Так кто кого бросил на самом деле? Фанаты устроили спор о юношеском романе Рыжовой и Самохвалова из «Служебного романа»

Так кто кого бросил на самом деле? Фанаты устроили спор о юношеском романе Рыжовой и Самохвалова из «Служебного романа»

5 ноября 2025 08:56
«Служебный роман»

Давний разрыв отношений героев до сих пор волнует публику.

Обсуждение студенческой любви Рыжовой и Самхвалова, героев советской комедии «Служебный роман» неожиданно вспыхнуло на просторах Интернета.

Произошло это после того, как автор дзен-канала ЭХ, ПРОКАЧУ! выдвинул собственную версию: инициатором разрыва была именно Ольга Рыжова. Тезис быстро собрал десятки ответов — и расколол комментаторов на два лагеря.

Версия автора дзен-канала: Рыжова ушла первой

Автор канала уверен, что в студенчестве именно Оля сочла Юру бесперспективным. Он описывает её как «бывшую королеву курса», за которой многие ухаживали, и у которой «всегда был выбор». И ключевой аргумент — её поведение при встрече.

«Это Оля когда-то бросила Самохвалова, так как сочла его либо неинтересным, либо бесперспективным – даже не хватило денег на кафе-мороженое», — рассудил зритель.

Эта мысль подкрепляется поведением Ольги при встрече: она живая, кокетливая, будто уверена, что может вернуть былое в любой момент.

Что ответили фанаты: есть аргументы и за Самохвалова

Многие участники обсуждения согласились с тезисом о том, что след всё-таки ведёт к Ольге, но привели другие аргументы.

Одна из самых популярных реплик — комментарий Елены Кирилловой:

«Скорее всего, она его бросила. При встрече Самохвалов больше радости демонстрирует к Новосельцеву, а Ольгу едва замечает».

Следом появляется мощная контраргументация от Клариссы Бальзаминовой:

«Самохвалов не собирался добиваться ее расположения. Он хотел, чтобы она ему стучала на сотрудников… Он тихо слился в молодости, чтобы жениться поудачнее».

Есть и третья точка зрения — нейтральная. Как пишет Калининградский ленивец:

«Иногда люди просто перерастают юношеские романы. Там могло не быть ни драмы, ни бросаний».

Что видно в самом фильме

«Служебный роман» оставляет границы умышленно размытыми. Поцелуи в Кунцево могли быть и серьёзным, и мимолётным увлечением. Их разрыв не обставлен как трагедия — скорее, как обычное взросление, когда люди расходятся в разные стороны.

Но встреча через двадцать лет вскрывает интересную асимметрию: Оля словно хочет вернуть ощущение молодости, а Самохвалов — стереть прошлое, которое ему больше неловко, чем дорого.

Также вам будет и нтересно: Украл, выпил… вспомнил цитату из «Джентльменов удачи» — проверьте память в простом тесте по комедии

Фото: Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
А вы обращали внимание на таблички на фасаде здания в «Служебном романе»: остроумные пасхалки Рязанова круче голливудских А вы обращали внимание на таблички на фасаде здания в «Служебном романе»: остроумные пасхалки Рязанова круче голливудских Читать дальше 3 ноября 2025
«Вот и сказочке конец!»: угадайте, из каких советских фильмов эти 5 бабушек — тест для настоящих знатоков «Вот и сказочке конец!»: угадайте, из каких советских фильмов эти 5 бабушек — тест для настоящих знатоков Читать дальше 4 ноября 2025
5 причин, почему «Невский» лучше культовых советских хитов: «Следствие ведут ЗнаТоКи» и рядом не стояло 5 причин, почему «Невский» лучше культовых советских хитов: «Следствие ведут ЗнаТоКи» и рядом не стояло Читать дальше 3 ноября 2025
За границу ехать не пришлось — Париж нашли в СССР: где проходили съемки культового хита «Д’Артаньян и три мушкетёра» За границу ехать не пришлось — Париж нашли в СССР: где проходили съемки культового хита «Д’Артаньян и три мушкетёра» Читать дальше 3 ноября 2025
Почему «Сто лет тому вперед» понравится детям, а «Гостья из будущего» — нет? Дело не только в Петрове и Борисове Почему «Сто лет тому вперед» понравится детям, а «Гостья из будущего» — нет? Дело не только в Петрове и Борисове Читать дальше 3 ноября 2025
Сейчас ее заклеймили словом «токсик», а в СССР так проявляли любовь: что не так с мамой Нины Соломатиной в фильме «Карнавал» Сейчас ее заклеймили словом «токсик», а в СССР так проявляли любовь: что не так с мамой Нины Соломатиной в фильме «Карнавал» Читать дальше 2 ноября 2025
«У тебя кардан стучит»: странная деталь фильма «Москва слезам не верит», которую зрители обсуждают до сих пор «У тебя кардан стучит»: странная деталь фильма «Москва слезам не верит», которую зрители обсуждают до сих пор Читать дальше 2 ноября 2025
Как будто Marvel снимал фильм о Чудо-женщине в Сибири: 3 киноляпа в «Девчатах», которые до сих пор умиляют Как будто Marvel снимал фильм о Чудо-женщине в Сибири: 3 киноляпа в «Девчатах», которые до сих пор умиляют Читать дальше 1 ноября 2025
3 звезды СССР наотрез отказались от Раисы Захаровны: вот кому Меньшов собирался отдать роль вместо Гурченко 3 звезды СССР наотрез отказались от Раисы Захаровны: вот кому Меньшов собирался отдать роль вместо Гурченко Читать дальше 1 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше