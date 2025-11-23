Так кто из них терпила, а кто — явный нарцисс: психолог Розенберг для «Киноафиши» разобрала Марфу и Настеньку по косточкам

Меню
23 ноября 2025 17:09
Кадр из фильма «Морозко»

Герои сказки «Морозко» глазами специалиста.

Советская сказка «Морозко» в последние годы вызывает массу споров. То, что раньше казалось идеальным, вдруг стало неправильным. Речь идет о характерах главных героев — и вы поняли, о чем мы.

Поэтому редакция «Киноафиши» обратилась к психологу Любови Розенберг. Эксперт проанализировала образы Настеньки и Марфуши с точки зрения психологии. И ее итоги могут удивить скептиков.

Настенька из сказки «Морозко» — жертва?

В советские годы образ Настеньки был практически непогрешимым. Идеальная дочь, идеальная возлюбленная и идеальная жена в будущем. Однако в последние годы ее часто стали воспринимать иначе. Мол, не идеальная она вовсе, а настоящая терпила, которая не может постоять за себя.

Однако Любовь Розенберг не согласна с новой модой:

«Она далеко не жертва. Она хорошо адаптивный человек, который понимает, где и что делать можно, а где — нельзя. Есть у нее некая жертвенная роль, но она вполне достойно себя в ней ведет», — отметила эксперт.

А Марфуша — так ли плоха?

А ее сестра Марфушенька в последние годы стала примером того, как нужно отстаивать свои границы. То, что раньше казалось хамством и недопустимым поведением, теперь пользуется уважением.

Но опять же, психолог объяснила, что такое восприятие не совсем правильное.

«Марфуша — выраженный нарцисс. Жизнь должна вертеться вокруг нее. Она — ребенок, искалеченный материнской гиперопекой, с завышенной самооценкой, которая ничем не обоснована. Ничего в Марфуше здорового нет», — подчеркнула специалист.

Так что пора пересмотреть сказку еще раз, чтобы увидеть любимых героев с другой стороны.

Ранее мы писали: Так ли страшен черт, как его малюют? Психолог Наумова в беседе с «Киноафишей» нашла плюс от просмотра «Маши и Медведя».

Фото: Кадр из фильма «Морозко»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
