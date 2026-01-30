«Так круто, что просто невозможно»: «Невский» внезапно стал хитом в Америке – сравнивают с «Во все тяжкие», хвалят Архитектора

Пока российские сериалы годами бьются за внимание нашей аудитории, один из них без лишнего шума выстрелил за океаном. «Невский» объявился на ТВ Южной Америки – и там к нему отнеслись куда серьёзнее, чем можно было ожидать от классического полицейского процедурала с НТВ.

Сериал попал в Латинскую Америку ещё пять лет назад, когда бразильский дистрибьютор Encripta закупил пакет российских остросюжетных проектов. Сделка тогда выглядела экзотично, но со временем выяснилось: ставка сработала. По крайней мере, для «Невского».

Судя по редким, но показательных откликам, детектив оказался понятен и без знания культурного контекста – за счёт жанра, темпа и Антона Васильева, конечно же.

Особенно занятно выглядит отзыв на IMDb, где иностранец на полном серьёзе сравнивает сериал с «Во все тяжкие». Формулировка, мягко говоря, спорная, и пассаж про культовый американский хит скорее сбивает с толку, чем проясняет мысль.

Но если отбросить эмоции, суть отзыва такова:

«Это так круто, что просто невозможно. Настоящее современное искусство. Архитектор – гений. Нравится новый тип персонажей: сверхбеспринципные крысы и неглупые, идеальные карьеристы»

Кто бы мог подумать, что путь к сердцам зарубежных зрителей лежит не только через фестивальные драмы, но и через честный жанровый контент.