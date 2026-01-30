«Так круто, что просто невозможно»: «Невский» внезапно стал хитом в Америке – сравнивают с «Во все тяжкие», хвалят Архитектора

Меню
30 января 2026 12:48
Кадр из сериала «Невский»

Успех пришел, откуда не ждали.

Пока российские сериалы годами бьются за внимание нашей аудитории, один из них без лишнего шума выстрелил за океаном. «Невский» объявился на ТВ Южной Америки – и там к нему отнеслись куда серьёзнее, чем можно было ожидать от классического полицейского процедурала с НТВ.

Сериал попал в Латинскую Америку ещё пять лет назад, когда бразильский дистрибьютор Encripta закупил пакет российских остросюжетных проектов. Сделка тогда выглядела экзотично, но со временем выяснилось: ставка сработала. По крайней мере, для «Невского».

Судя по редким, но показательных откликам, детектив оказался понятен и без знания культурного контекста – за счёт жанра, темпа и Антона Васильева, конечно же.

Кадр из сериала «Невский»

Особенно занятно выглядит отзыв на IMDb, где иностранец на полном серьёзе сравнивает сериал с «Во все тяжкие». Формулировка, мягко говоря, спорная, и пассаж про культовый американский хит скорее сбивает с толку, чем проясняет мысль.

Но если отбросить эмоции, суть отзыва такова:

«Это так круто, что просто невозможно. Настоящее современное искусство. Архитектор – гений. Нравится новый тип персонажей: сверхбеспринципные крысы и неглупые, идеальные карьеристы»

Кто бы мог подумать, что путь к сердцам зарубежных зрителей лежит не только через фестивальные драмы, но и через честный жанровый контент.

Фото: Кадр из сериала «Невский»
