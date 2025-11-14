Так кому же в итоге принадлежит душа Аластора в «Отеле Хазбин»: финальную драму с Рози перенесли на 3 сезон

Второй сезон «Отеля Хазбин» только набрал обороты, а Вивьен Медрано уже интригует фанатов обещанием — душевная драма Аластора ещё не закончена. Точнее, наоборот: всё только начинается.

Радиодемон с несвободной душой

Аластор, харизматичный и пугающе вежливый радиодемон, давно стал главным украшением ада и сериала. Но теперь зрители знают — его улыбка не так уж свободна.

Второй сезон показал, что когда-то, ещё при жизни в Новом Орлеане, Аластор заключил сделку с демоницей Рози. В обмен на власть и бессмертие он отдал самое дорогое — душу.

В серии «Сделка» мы видим тот самый момент: Аластор проводит ритуал в лесной хижине, Рози появляется — и предлагает силу, «недоступную смертному разуму». Условия, как водится, не уточняются, а расплачиваться приходится вечность.

Рози, повелительница демона

Во втором сезоне между ними явно прослеживается нечто большее, чем формальный контракт. Рози держит Аластора в узде, как питомца, напоминает о долге и не даёт ему уйти даже после того, как он покидает отель Чарли Морнингстар. Аластор же впервые теряет самообладание — слишком очевидно, что власть Рози над ним не только магическая, но и эмоциональная.

Медрано в интервью Polygon подтвердила:

«Сделка Аластора и Рози — это лишь начало куда большей истории. Настоящие ответы о том, почему Рози так сильна и что на самом деле связывает их, зрители узнают в третьем сезоне».

Новая сделка и старая месть

К концу второго сезона Аластор решает сыграть ва-банк. Он заключает новое соглашение — теперь с Воксом, своим давним врагом, — чтобы защитить друзей и, возможно, перехитрить Рози. Вокс принимает условия, и зрители впервые видят Аластора не просто манипулятором, а жертвой собственных сделок.

Судя по всему, в третьем сезоне эта паутина договоров и обманов затянет героев окончательно. Вивьен Медрано намекнула, что именно тогда «вопрос о принадлежности души Аластора будет решён окончательно».

Что ждёт зрителей дальше

Если верить создательнице, третий сезон станет самой мрачной и психологически насыщенной частью истории. В центре — не просто демон, а человек, который когда-то обменял свою человечность на власть и теперь вынужден расплачиваться.

А пока фанаты строят теории: удастся ли радиодемону обмануть судьбу и вернуть себе душу — или Аластор навсегда останется пленником собственной сделки.

Ранее мы писали: Пересилив себя, включила 4 сезон «Ведьмака»: Геральт с лицом Хемсворта не так уж плох, но в сериале есть другие проблемы.