Так и не понял, за что этот российский сериал признали худшим детективом 2022-го: впервые глянул целиком – ставлю 7.5/10

Включал второй сезон «Чикатило» с ощущением, что сейчас будет чуть ли не пытка. Всё-таки в конце 2022 года сериал Сарика Андреасяна ругали, на чем свет стоит. В то время повальная критика меня и оттолкнула. Как оказалось, зря.

«Комсомольская правда» уверенно записала сериал в десятку худших проектов года – и поставила его аж на третье место. Причём выше оказались вовсе не детективы.

В «КП» писали, что во втором сезоне слишком много натуралистичного насилия без подтекстов и глубоких мыслей. Отдельно досталось и Нагиеву – его Чикатило назвали карикатурным и плоским персонажем. Вишенка на торте – формулировка «самый чудовищный сериал года».

Проблема в том, что при просмотре это ощущается иначе. Да, сериал тяжёлый. Да, он не пытается понравиться. Но в нём есть холодная, выматывающая арка расследования.

Многолетняя грязная работа, давление системы и ощущение тупика. Чикатило здесь пугает не эксцентрикой, а обыденностью – его легко не заметить в толпе, и от этого становится не по себе.

На «Кинопоиске» у сериала 6,9, но негативных рецензий меньше трети, а свежие отзывы всё чаще сдержанно-положительные. Возможно, дело именно в ожиданиях.

Когда не ждёшь ничего хорошего, внезапно замечаешь атмосферу эпохи, уверенную игру Нагиева и напряжение, которое нагнетают ничуть не хуже, чем в каком-нибудь «Монстре» от Netflix. Худший детектив того года? Точно не соглашусь. А вы?