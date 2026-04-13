Так что на самом деле связывало Джин-У и Джу-Хи из «Поднятия уровня в одиночку»? Автор дал конкретный ответ

13 апреля 2026 08:56
Фанаты не ошибались.

В «Поднятии уровня в одиночку» основное место занимают битвы и смертельные ловушки — на лирику там почти нет времени. Тем не менее даже в этом мрачном мире нашлось место искренним эмоциям, особенно в моментах с Сон Джин‐У и Ли Джу‐Хи.

Искра между ними промелькнула уже в первых эпизодах. Поклонники сразу это заметили и начали строить догадки: перерастёт ли их связь в нечто большее? Позже автор Чугонг согласился — взаимный интерес существовал и выходил за границы обычной дружбы. Однако до полноценной романтической линии дело так и не дошло.

В суровом мире одиноких охотников Джу‐Хи стала одной из немногих, кто разглядел в Джин‐У не только мощь, но и уязвимость. После того как кошмарный рейд в двойное подземелье обернулся катастрофой и от героя отвернулись почти все, именно она была с ним.

Не было никаких громких объяснений или поцелуев. Поклонники не могли понять: что это — привязанность или истинная любовь? Позже Чугонг раскрыл детали: у Джин‐У были сильные чувства к Джу‐Хи, но их отношения с самого начала были обречены.

Она мечтала о спокойной жизни вдали от стрессовых будней. А Джин‐У не мог не заметить, что его растущая сила превращает его в угрозу для окружающих. И он выбрал единственный способ защитить девушку — постепенно отстраниться, оставив её в безопасности.

Светлана Левкина
