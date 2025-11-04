Меню
Таинственная племянница султана: почему дочь Ибрагима и Хатидже была похоронена в тюрбе Хюррем

Таинственная племянница султана: почему дочь Ибрагима и Хатидже была похоронена в тюрбе Хюррем

4 ноября 2025 09:54
Кадр из сериала «Великолепный век» (2011)

Правда об этой османской принцессе куда интереснее, чем драматический сюжет «Великолепного века».

В «Великолепном веке» Хуриджихан-султан — дочь Ибрагима-паши и Хатидже, трагическая героиня и жертва интриг.

Но её реальный прототип, Ханым-султан, жила совсем другой жизнью, о которой многие зрители даже не подозревают.

Создание образа и путаница с отцовством

В сериале Хуриджихан — дочь Ибрагима-паши. Однако историки всё чаще сходятся на другом: Хатидже на самом деле была замужем за Хюсрев-пашой, влиятельным визирем, и именно он считался отцом её дочерей.

Это переворачивает всю драматургию сериала — никакой «дочери врага Хюррем» в реальности не существовало, пишет дзен-канал Lace Wars.

Хюррем относилась к племяннице иначе

В жизни Хюррем вовсе не видела в Ханым угрозы. Она была безопасной фигурой: османские принцессы не имели прав на престол, их дети — тем более.

Поэтому Хюррем спокойно опекала девочку после смерти Хатидже. Ханым росла рядом с Михримах, почти как сестра.

Никакой тайной любви и бегства

Сериал делает из Хуриджихан символ запрещённого романа с Баязидом. Историческая Ханым-султан не могла стать героиней такой истории: родственные связи полностью исключали романтическую линию.

Вместо киношных драм в жизни племянницы султана и Хюррем был традиционный брак, выбранный семьёй, и спокойная жизнь вдали от дворцовых интриг.

Самая удивительная деталь: место её погребения

Когда Ханым умерла в возрасте около 56 лет, её тело доставили в Стамбул и похоронили в тюрбе Хюррем-султан. И это — ключ к её настоящему образу.

Погребение в мавзолее валиде-султан было честью, которую давали только самым близким. Это подтверждает тот факт, что Хюррем на самом деле искренне любила и защищала свою племянницу.

Также прочитайте: Запретные чувства во дворце султана: что сценаристы «Великолепного века» придумали про Нигяр-калфу

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век» (2011)
Анна Адамайтес
