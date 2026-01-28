Долгова не будет, а Таболин вернется? В 2026 году выйдет 2 сезон «Высшей меры» — без неприятных сюрпризов не обойдется

В 2026 году на канале НТВ ожидается премьера второго сезона проекта «Высшая мера». Пока информации о проекте немного, хотя второй сезон был анонсирован еще в 2025 году.

Что было

События в Ярославле в 1974 году разворачиваются вокруг двух шокирующих преступлений: убийство, совершенное психически нестабильным физиком, и обнаружение тела уголовника в подвале. Все подозрения ложатся на главу местной больницы Михаила Нагорного и его зама Ваганова, поскольку в их клинике были случаи необъяснимых смертей.

Следователь Егор Таболин берется за дело, несмотря на могущественного противника со связями в КГБ. Главная трагедия сезона — убитая женщина является бывшей женой следователя и матерью его единственного сына.

Загадки второго сезона «Высшая мера»

Во время отпуска в Минске следователь Таболин становится свидетелем преступления, в результате которого оказался коллекционер икон. Подозревают кражу одной из икон, однако правоохранители продолжают разбираться сами. Возвратившись в Ярославль, Таболин сталкивается с похожим убийством ювелира. Его попытка связать дела не находит поддержки, но он не сдается.

Перед Таболиным обнаруживается дикая правда. Убийства оказываются частью долгой жестокой серии преступлений, связанных с кражей антиквариата. В борьбе со своими собственными демонами Таболину предстоит понять, кто стоит за этими загадочными преступлениями. Однако и самого следователя ждут опасности.

Что известно об актерах

На данный момент известно, что роль Таболина также продолжит играть Александр Бухаров. Однако Никита Тезина, который сыграл в первом сезоне умного и смелого капитана милиции Валентина Долгова, во втором сезоне не будет. Среди актерского состава Вера Шпак, Александр Сирин, Александр Андриенко и другие российские звезды.