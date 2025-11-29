Меню
Та самая девочка из «Как приручить лису»: топ-3 сериала с Таисьей Калининой, которые зрители смотрят запоем

29 ноября 2025 09:25
«Как приручить лису»

От мрачного детектива до семейной драмеди и криминального триллера — проекты, где она раскрывается совсем по-другому.

Многие люди полюбили Таисью Калинину после сериала «Как приручить лису» (2025). Роль молчаливой Дины с непростым прошлым стала для актрисы яркой точкой узнаваемости.

И если вы хотите оценить талант юной артистки в полную силу, советуем посмотреть и другие отличные сериалы с её участием.

«Трасса» (2024)

Рейтинг на «Кинопоиске» — 8,0. В психологическом детективе Калинина играет юную версию Светланы Незнамовой — героини Карины Разумовской.

Судья из Петербурга отправляется на поиски пропавшей приемной дочери, и это расследование вытягивает на поверхность давнюю историю насилия и замалчивания.

Калинина здесь отвечает за самый уязвимый, внутренне надломленный слой истории. Ее героиня — ключ к пониманию мотивов взрослой Светланы.

Именно через эту линию «Трасса» приобретает личный, почти исповедальный масштаб.

«Трасса»

«Папа Миа» (2025)

Рейтинг на «Кинопоиске» — 7,5. После мрачных триллеров увидеть Калинину в семейной драмеди будет неожиданно.

В «Папа Миа» она играет Кошу — подростка, которая внезапно знакомится с отцом, которого никогда не знала. Герой Павла Майкова — инфантильный бывший музыкант, вынужденный учиться ответственности.

Калинина здесь совсем другая: колкая, ироничная, с подростковым упрямством и скрытой потребностью в защите.

Сериал держится именно на неровном, живом дуэте дочери и отца.

«Папа Миа» (2025)

«Тоннель» (2025)

Проект выходит на KION с 1 декабря. Криминальный триллер с Елизаветой Боярской, где Калинина играет Машу — дочь таможенницы, оказавшейся втянутой в историю с похищением и шантажом.

Внешне благополучная семья начинает рассыпаться, и подростковая героиня оказывается внутри взрослого криминального конфликта. В «Тоннеле» Калинина снова работает с темой внутреннего одиночества, но уже в жестком, социальном контексте.

«Тоннель» (2025)

По материалам дзен-канала Изнанка сериала

Также прочитайте: Отец пропал, мужа похитили, да ещё странный тоннель у дома прямо в Финляндию: все ждут этот криминальный сериал с Боярской – и вот график выхода

Фото: Кадр из сериала «Как приручить лису» (2025), «Трасса» (2024), «Папа Миа» (2025), «Тоннель» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
