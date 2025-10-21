Та, кого вырезали из «Великолепного века»: настоящей матерью первого наследника Сулеймана была вовсе не Махидевран

В её судьбе — и забытая любовь султана, и трагедия первой фаворитки.

Когда сериал «Великолепный век» покорил мир, миллионы зрителей уверовали: первой любовью Сулеймана была Махидевран.

Но в хрониках фигурирует совсем другая женщина — Фюлане-хатун, наложница, родившая ему первого сына и первую дочь.

Кто такая Фюлане-хатун

Фюлане появилась в жизни Сулеймана, когда ему было семнадцать лет. Тогда юного шехзаде отправили наместником в Кафу, и вместе с ним туда прибыла мать — Хафса-султан.

Именно она подыскала сыну наложницу. Так во дворце появилась четырнадцатилетняя красавица, о происхождении которой до сих пор спорят: одни считают её албанкой, другие — пленницей из Крыма.

Имя «Фюлане» — условное. По-арабски оно означает «прелестная», но это скорее обозначение, чем настоящее имя. Есть версия, что при дворе её звали Мюкеррем — «благородная».

Первая любовь и первый сын

В 1513 году Фюлане родила Сулейману сына Махмуда. Ради неё юный шехзаде впервые нарушил строгие гаремные правила — спустя три года позволил наложнице родить второго ребёнка, дочь Фатьму.

Это считалось вопиющим исключением, ведь по традиции султан не должен был проводить время с матерью наследника, пишет дзен-канал Азербайджан - страна огней.

Фюлане получила титул баш-кадын — первой фаворитки, но её счастье длилось недолго. Когда Сулейман взошёл на престол в 1520 году, судьба распорядилась жестоко: Махмуд умер от болезни, а с ним исчез и статус его матери.

Забвение и последние годы

После смерти сына Фюлане отстранили от двора. Султан не заточил её в Старом дворце, как других опальных женщин, а отправил в Эдирне — жест, говорящий о его остаточной привязанности.

Там она и умерла примерно в 1550 году, почти одновременно с дочерью Фатьмой.

Также прочитайте: Этот новый фильм с Ханде Эрчел переплюнул «Великолепный век» по рейтингу — и в Турции его встретили овациями