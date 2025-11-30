Меню
Киноафиша Статьи Т-1000 буквально просочился сквозь прутья решетки во втором «Терминаторе»: реально ли это с точки зрения физики?

30 ноября 2025 15:42
Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»

Правда, пока такие эксперименты никто не проводил.

Культовая сцена из «Терминатора 2», где жидкий терминатор спокойно «протекает» между металлическими прутьями, долго считалась чем-то сродни волшебству кино. Но если отбросить условности фильма, механизм становится гораздо любопытнее — и даже чуть менее фантастическим.

Если представить, что Т-1000 существует в реальности, его поведение больше похоже не на расплавленный металл, а на управляемую метаматерию.

Почему Т-1000 — не жидкий металл в привычном понимании

В «Терминаторе 2» легко поверить, что злодей просто превращается в ртуть и спокойно протекает через любую щель. Но в физике такая жидкость была бы слишком горячей — расплавленный металл обжигает всё на своём пути. Да и двигался бы он иначе: медленнее, вязко и с потерей формы.

Поэтому в научной интерпретации Т-1000 — это не металл, а метаматериал: бесчисленное количество частиц, которые удерживаются и управляются магнитным полем. Что-то вроде высокотехнологичной версии ферромагнитной жидкости, только гораздо сложнее.

Магнит задаёт форму, «склеивает» частицы в единую конструкцию и в любой момент позволяет перестроить их конфигурацию. С точки зрения материаловедения это самая реалистичная модель.

Препятствие на пути: что происходит при встрече с решёткой

Столкнувшись с прутьями, система такого уровня могла бы действовать тремя путями:

  • расплавить металлическую решётку;
  • выключить межатомные связи в материале решётки;
  • обойти препятствие, перестроив собственные частицы.

Два первых варианта смело можно вычеркнуть. Расплавление оставило бы следы — решётка бы исчезла, чего в фильме не происходит. А «выключение» атомных связей — задача уровня фантастики, граничащая с разрушением самой материи.

Остаётся третий — и именно он показан на экране.

Как работает «обтекание» прутьев

Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»

В момент, когда Т-1000 приближается к решётке, его магнитное поле перестраивает тело так, чтобы каждая частица нашла путь между металлическими элементами. Это не плавление и не разрушение — это контролируемое перенаправление массы.

Элемент за элементом его структура размыкается, обходя препятствие, и тут же собирается обратно по другую сторону решётки.

Примерно так же, хотя и в тысячекратно упрощённом виде, ведёт себя обычная ферромагнитная жидкость: если поднести к ней магнит, капля вытянется, разделится или «растечётся», повторяя внешнюю форму. В случае Т-1000 поле действует внутри и чуть ли не «рисует» форму тела в реальном времени.

И насколько это реалистично

Парадоксально, но именно этот вариант — самый научно убедительный из всех, пишет дзен-канал «Инженерные знания». Да, пока мы не умеем управлять метаматерией на таком уровне, не можем задавать форму сложному объекту с миллионами частиц. Но базовый принцип — магнитное поле + структурированная жидкость — уже существует.

То есть Т-1000 остаётся фантастикой, но его физика — не чистая магия. Скорее это гипертрофированная версия технологий, которые в зачаточном виде мы уже можем наблюдать в лабораториях.

Именно поэтому легендарная сцена до сих пор производит впечатление: она красива не только визуально, но и концептуально — там есть зерно науки, за которое приятно зацепиться.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
