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Киноафиша Статьи Сюжет взял у Гомера, начало — у Лукаса: Нолан признался, что скопировал из «Звездных войн» для своей «Одиссеи»

Сюжет взял у Гомера, начало — у Лукаса: Нолан признался, что скопировал из «Звездных войн» для своей «Одиссеи»

12 августа 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Одиссея»

Режиссер вдохновлялся несколькими источниками.

«Одиссея» Кристофера Нолана стала одной из самых обсуждаемых кинопремьер этого года ещё до выхода на экраны. Новый фильм режиссёра привлёк огромное внимание благодаря масштабной постановке, звёздному составу и необычному взгляду на древнегреческий эпос.

Но теперь зрителей заинтересовала ещё одна деталь: Нолан неожиданно признался, что при работе над фильмом вдохновлялся «Звёздными войнами». Причём речь идёт не о визуальном сходстве, а о конкретном приёме, который помог режиссёру ввести зрителей в мир своей «Одиссеи».

На самом деле Нолан признал, что при работе обращался к самым разным фильмам. Однако одна из идей пришла к нему именно из «Звёздных войн» Джорджа Лукаса — речь идёт о самом начале картины и коротком пояснительном тексте перед основным действием, который начинается со знаменитых слов «Давным-давно в далёкой-далёкой галактике…».

«Этот титр сразу задаёт нужное настроение и помогает понять, как воспринимать происходящее на экране», — восхитился постановщик.

Кадр из фильма «Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда»

Именно этот приём Нолан решил использовать в собственной экранизации античного эпоса, добавив текстовый титр в начале.

«Одиссея» уже стала крупным прокатным успехом: мировые сборы картины превысили $1,1 млрд.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из фильмов «Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда» (1977), «Одиссея» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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