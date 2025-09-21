Сюжет словно режет зрителя без ножа: 3 малоизвестных сериала в духе «Фишера» и «Настоящего детектива»

Сериал «Фишер» напомнил зрителям, что детективы про серийных убийц — это не только кровь и ужасы, но и психология, и атмосфера, и драматизм. Мы привыкли обсуждать громкие хиты — «Мышь», «Метод», «Убийство на пляже», но есть проекты, которые остались чуть в стороне, хотя заслуживают внимания.

Мы выбрали три таких сериала. Они не так часто мелькают в топах, но именно в них есть тот самый нерв, который держит у экрана до титров.

«Дублинские убийства» (2019)

Ирландия, 2006 год. Двое детективов берутся за дело о жестоком убийстве подростка и неожиданно находят связь с исчезновением детей 20 лет назад. Вроде бы классическая завязка, но главное здесь — атмосфера: серый Дублин, мрачные леса и герои, каждый со своими тайнами.

Создатели опирались на романы Таны Френч, а сценаристом выступила Сара Фелпс — та самая, что адаптировала Агату Кристи для BBC. Получился сериал, где прошлое постоянно дышит в затылок настоящему.

«Поймай мне убийцу» (2024)

Южная Африка и первая в истории страны профайлерша — Мики Писториус. Её играет Шарлотта Хоуп («Игра престолов»), и она вытягивает на себе всю историю.

Сериал не просто показывает «кошки-мышки» между полицией и маньяками, а говорит о реальной боли общества. Да, он вышел на Showmax и остался в тени гигантов, но это как раз тот случай, когда зритель получает не только детектив, но и острое высказывание.

«Консультант» (2016)

Российский проект «Консультант», основанный на деле Чикатило. Кирилл Кяро и Максим Дрозд создают мощный дуэт: один — скептичный консультант, другой — следователь, уверенный, что преступник уже пойман.

Но чем дальше расследование, тем сильнее трещат по швам их уверенность. Снято сурово, без глянца, и именно этим сериал цепляет. Он показывает 90-е такими, какими они были — с провалами в следствии, с давлением системы и с отчаянием людей, которые пытаются докопаться до истины.

Почему стоит посмотреть

Эти три сериала не такие медийные, как «Настоящий детектив», но они дают именно то ощущение, за которое мы любим жанр: мрак, напряжение, сломанные судьбы. После «Фишера» они заходят особенно хорошо — потому что напоминают, что правда в детективах редко бывает однозначной.

Ранее мы писали: Для осенних вечеров идеально подходит этот новый сериал от Netflix: вышел недавно, а рейтинг уже 80%.