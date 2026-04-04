«Сюжет предсказуемый и изобилует ляпами», но... оторваться от «Мосгаза» всё равно сложно: зрители объяснили феномен Черкасова и КО

«Мосгаз» держится в эфире уже более 12 лет — первый фильм вышел в 2012 году. За это время проект превратился из просто удачного ретро-детектива в устойчивую франшизу, которую продолжают смотреть даже те, кто регулярно критикует новые сезоны.

В 2026 году выходит «Мосгаз. Дело №12», и ситуация повторяется: обсуждений много, хейта тоже, но интерес никуда не исчезает. Но почему?

Атмосфера важнее сюжета

События нового сезона разворачиваются в 1984 году. На фоне роста автомобильного рынка в СССР появляется организованная преступность, и серия убийств выводит следствие на схему, а не на бытовые разборки.

Черкасов, уже отошедший от службы, снова оказывается втянут в дело, где приходится идти против системы, но причина, по которой сериал смотрят годами, лежит не в интриге.

«Этот сериал с самой первой части был не про лихо закрученную головоломку, а про атмосферу. Именно за это его зрители настолько полюбили. Или вы хотите сказать, что советские детективы были лихими головоломками и постоянными неожиданными поворотами? Ну нет же. Вот и изюминка этого сериала как раз в той неспешной советской атмосфере с приятным налётом американского нуара. Ну и актёрский состав всегда шикарный. Сериал держит свою планку».

Хейт растет, но смотреть продолжают

С «Мосгазом» происходит редкая для телевидения вещь: уровень критики растёт, а интерес к сериалу не снижается. Новый сезон ещё не вышел, но его уже активно обсуждают — и чаще с претензиями, чем с ожиданием.

Зрители заранее говорят о предсказуемости, вспоминают ляпы прошлых частей, шутят про возраст Черкасова и личную жизнь Сони, но при этом продолжают следить за новостями и ждать премьеру.

«Понятное дело, в комментариях все будут плеваться, ругаться, шутить про возраст майора Черкасова, про постоянные неудачи в личной жизни у Сони, неправильные наряды героев и т.д., но всё равно посмотрят сериал. Есть в "Мосгазе" что-то притягательное, хотя сюжет предсказуемый и изобилует ляпами. То ли привычка (уже двенадцать лет прошло с первого фильма), то ли ещё что-то. Так что новый сезон мы ждём».

Именно это сочетание — атмосфера, актёры и эффект привычки — делает «Мосгаз» сериалом, который продолжают смотреть даже через раздражение.