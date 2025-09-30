Меню
30 сентября 2025 19:05
«Мошенники»

История любви из разных миров, где тайна и социальный разрыв становятся испытанием для героев.

Новый турецкий сериал «Мошенники» (Sahtekârlar) уже называют одной из самых громких премьер 2025 года.

Проект реализуют создатели «Правосудия», а главные роли исполняют Бурак Дениз и Хилал Алтынбилек — актёры, чья экранная химия всегда вызывает бурю эмоций у зрителей.

История с социальным контрастом

Сюжет строится вокруг молодого юриста Эртана (Бурак Дениз), работающего в фирме своего отца.

Его жизнь меняется, когда влиятельный бизнесмен Хидает Кутман поручает найти свою внебрачную дочь. Поиски приводят героя в бедный район Стамбула, где он встречает Асие (Хилал Алтынбилек).

Девушка тянет на себе семью и пытается защитить брата от неприятностей. Эта встреча становится началом их непростой истории.

Почти как в «Зимородке»

Контраст миров богатства и бедности, давление семьи и любовь, которая растёт наперекор обстоятельствам, — именно эти мотивы роднят «Мошенников» с «Зимородком».

Но здесь к романтической линии добавляются интрига, тайна происхождения и детективные элементы, которые делают сюжет еще напряженнее.

Сюжет почти как у «Зимородка», но на новый лад: почему зрители ждут «Мошенников» больше многих турецких сериалов осени

Звёзды и команда

Главная сила проекта — дуэт Бурака Дениза и Хилал Алтынбилек. К актёрскому составу присоединились Тамер Левент, Перихан Саваш, Эльчин Афаджан и Наз Гёктан.

Режиссёр — Али Билгин, сценарий написала Сема Эргенекон, знакомые зрителям по «Правосудию». Это практически гарантирует высокий уровень постановки и драматургии.

Что добавляет интриги

Недавние новости о кастинге усилили интерес: роль Эймира, влюблённого в Асие, исполняет Эрсин Арыджи. Его персонаж втягивает брата героини в неприятности и создаёт дополнительный конфликт.

Премьера «Мошенников» состоится осенью 2025 года на платформе NOW, новые серии будут выходить еженедельно. Многие зрители уже уверены, что этот сериал станет главным турецким хитом сезона.

Также прочитайте: Атмосфера «Чукура» и масштаб «Трех курушей»: почему «Наследного принца» называют хитом сезона

Фото: Кадр из сериала «Мошенники»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
