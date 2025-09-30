Сюжет почти как у «Зимородка», но на новый лад: почему зрители ждут «Мошенников» больше многих турецких сериалов осени

История любви из разных миров, где тайна и социальный разрыв становятся испытанием для героев.

Новый турецкий сериал «Мошенники» (Sahtekârlar) уже называют одной из самых громких премьер 2025 года.

Проект реализуют создатели «Правосудия», а главные роли исполняют Бурак Дениз и Хилал Алтынбилек — актёры, чья экранная химия всегда вызывает бурю эмоций у зрителей.

История с социальным контрастом

Сюжет строится вокруг молодого юриста Эртана (Бурак Дениз), работающего в фирме своего отца.

Его жизнь меняется, когда влиятельный бизнесмен Хидает Кутман поручает найти свою внебрачную дочь. Поиски приводят героя в бедный район Стамбула, где он встречает Асие (Хилал Алтынбилек).

Девушка тянет на себе семью и пытается защитить брата от неприятностей. Эта встреча становится началом их непростой истории.

Почти как в «Зимородке»

Контраст миров богатства и бедности, давление семьи и любовь, которая растёт наперекор обстоятельствам, — именно эти мотивы роднят «Мошенников» с «Зимородком».

Но здесь к романтической линии добавляются интрига, тайна происхождения и детективные элементы, которые делают сюжет еще напряженнее.

Звёзды и команда

Главная сила проекта — дуэт Бурака Дениза и Хилал Алтынбилек. К актёрскому составу присоединились Тамер Левент, Перихан Саваш, Эльчин Афаджан и Наз Гёктан.

Режиссёр — Али Билгин, сценарий написала Сема Эргенекон, знакомые зрителям по «Правосудию». Это практически гарантирует высокий уровень постановки и драматургии.

Что добавляет интриги

Недавние новости о кастинге усилили интерес: роль Эймира, влюблённого в Асие, исполняет Эрсин Арыджи. Его персонаж втягивает брата героини в неприятности и создаёт дополнительный конфликт.

Премьера «Мошенников» состоится осенью 2025 года на платформе NOW, новые серии будут выходить еженедельно. Многие зрители уже уверены, что этот сериал станет главным турецким хитом сезона.

