Сюжет не хуже «Фишера»: этот криминальный детектив основан на реальных событиях — «Папина дочка» сыграла блестяще

Детективы о серийных маньяках нравится российским зрителям, особенно, основанные на реальных событиях. Именно поэтому многие несколько раз пересматривали «Фишера». В 2012 году был выпущен проект, который вы могли не заметить.

О чем триллер-детектив «Стальная бабочка»

Фильм Рената Давлетьярова «Стальная бабочка» — драматический триллер, основанный на реальных событиях. В центре истории бездомная девушка Вика по кличке Чума, которая оказывается втянута в охоту на маньяка, нападавшего на девушек-подростков вблизи метро.

Почему стоит внимания

Картину стоит посмотреть за сильную актерскую игру, глубокую психологическую составляющую и напряженный, захватывающий сюжет. События вдохновлены делами серийного убийцы Павла Шувалова, действовавшего в 1990‑е годы в Петербурге.

Особо заметна роль Дарьи Мельниковой. «Папина дочка» предстает с неожиданной стороны. Сюжет держит в напряжении, но не уходит в излишнюю тьму, несмотря на тяжелую тему. За детективной оболочкой фильма скрыта серьезная социальная драма о поиске любви и свободы. Очень интересно наблюдать за первой влюбленностью Вики в главного героя и за его чувствами, которые он в себе гасит.