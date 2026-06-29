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Киноафиша Статьи 5 лучших сериалов-триллеров 2025 года с высоким рейтингом на «Кинопоиске»: здесь в том числе продолжение «Шерлока»

5 лучших сериалов-триллеров 2025 года с высоким рейтингом на «Кинопоиске»: здесь в том числе продолжение «Шерлока»

29 июня 2026 20:00 Проверено редакцией
Кадры из сериалов «Карма», «Шерлок и дочь», «Бистро «Ла Фаворита»»

Нервы еле выдерживают такое напряжение.

В 2025 году вышло много по-настоящему крутых фильмов в жанре триллера, которые способны удивлять, пугать и не отпускать до последних титров. В этой подборке — пять сериалов, которые собрали высокие оценки на «Кинопоиске» и вошли в число самых обсуждаемых.

Здесь и корейская драма, и викторианский Лондон, и хакеры в Роттердаме — каждый найдёт своего героя и свою тревожную правду.

«Карма» (2025)

Южнокорейский мини-сериал, где один роковой поступок запускает лавину событий. Главный герой решает инсценировать смерть отца ради страховки, но за этим следуют цепочка трагедий, шесть вовлечённых жизней и сложная мозаика моральных дилемм.

«Карма» (2025)

«Дружеское соперничество» (2025)

Криминальная дорама в декорациях элитной женской школы. Противостояние двух девушек — воспитанницы детдома и королевы кампуса — превращается в психологический поединок с элементами одержимости.

«Дружеское соперничество» (2025)

«Шерлок и дочь» (2025)

Амелия Рохас объявляет себя дочерью Шерлока Холмса — и становится его новой напарницей. Вместе они расследуют серию преступлений, связанных с тайной организацией.

«Шерлок и дочь» (2025)

«Тихая гавань» (2025)

Хакеры, мафия и порт Роттердама. Два друга, втянутые в криминальный бизнес, обнаруживают, что цифровой мир куда опаснее, чем они думали. За реализм и атмосферу сериал получил множество хороших отзывов.

"Тихая гавань"

«Бистро "Ла Фаворита"» (2025)

Испанская история о женщине, сбежавшей от мужа-тирана и открывшей ресторан в Мадриде. Внутри — кухня, свобода и вызов патриархату. У сериала безупречная визуальная подача.

Фото: Кадры из сериалов «Карма» (2025), «Дружеское соперничество» (2025), «Шерлок и дочь» (2025), «Тихая гавань» (2025), «Бистро «Ла Фаворита»» (2025)
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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