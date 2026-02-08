Сюжет «Горничной» «слизали» с турецкого сериала: правда, как Сидни Суини, там никто не раздевается

С самого начала нашумевший психологический триллер «Горничная» держит зрителей в напряжении, намекая на скрытую опасность за красивым фасадом. Мы видим, как Милли пытается начать новую жизнь в роскошном доме Винчестеров. Кажется, это история о социальном разрыве и шансе на лучшую долю, а еще о Золушке и принце.

Но постепенно выясняется, что в этом особняке всё не так, идиллия оборачивается кошмаром. Финал преподносит неожиданный поворот. Вот только зрители обратили внимание, что этот твист уже не нов.

Сюжет фильма «Горничная»

История рассказывает о Милли. Она пытается начать всё заново после тюрьмы и отчаянно ищет шанс вырваться из бедности. Ей предлагают работу горничной в роскошном особняке семьи Винчестер.

Но чем больше времени она проводит в этом доме, тем яснее видит, что за благополучным фасадом скрывается нечто тёмное. Её работодатели, Нина и Эндрю, оказываются далеко не такими идеальными, какими пытаются казаться.

Зрители о фильме «Горничная»

Твист, который в середине сюжета превращает эротическую мелодраму в триллер, оказался не нов. Некоторые зрители обнаружили, что он был в турдизи.

«В "Розах и грехах" плюс минус такая сюжетная линия присутствует. Джихан запирает жену в шкафу, издевается. А она надеется, что он женится на своей любовнице, секретарше, и от нее отстанет», — пишут в Сети.

А ведь именно этот эффект неожиданности и обеспечил успех «Горничной». Ну и постельная сцена с Сидни Суини, конечно.