Объединили две реальные истории – одна, кстати, из России: на каких событиях основан сериал «Как приручить лису»

Новый сериал «Как приручить лису» на платформе Okko напоминает реальное криминальное дело. Однако проект не является экранизацией конкретного преступления. Это оригинальная история, хотя и обладающая пугающей достоверностью.

Сюжет сериала «Как приручить лису»

Обычный день зоопсихолога Саши превратился в кошмар. Сначала он проспал важное мероприятие сына. Затем на дороге перед его машиной появилась раненая девочка. К полудню героя уже начали подозревать в жестоком убийстве.

В лесу нашли тело девушки, которую завернули в лисью шубу. Это совпадение оказалось роковым для Саши. Он как раз занимался разведением лисиц. Чтобы очистить свое имя, мужчина начинает самостоятельное расследование.

Основан ли сериал на реальной истории

В марте 1998 года в Вене произошло ужасающее преступление. Десятилетнюю Наташу похитили по дороге в школу. Девочка провела восемь лет в подвальном помещении. Ее держал психопат, пока ей не удалось совершить побег.

Этот случай стал одним из самых известных в мировой практике. Однако сериал не основывается на конкретном реальном событии. Он детально показывает механику подобных преступлений.

А вот у фигуры главного героя есть свой конкретный прототип. Генетик Дмитрий Беляев в 1950-х годах начал уникальный эксперимент. Он занимался селекцией серебристых лисиц в Новосибирске.

Ученый отбирал самых дружелюбных животных для разведения. Через несколько поколений лисы изменили поведение. Они стали вилять хвостами и радоваться людям.

Главный герой повторяет путь известного генетика. Съемки проходили в Новосибирске и его окрестностях, где как раз работал Беляев.

Ранее портал «Киноафиша» писал реальную историю, по которой снят фильм «Школьный автобус».