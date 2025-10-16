Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Объединили две реальные истории – одна, кстати, из России: на каких событиях основан сериал «Как приручить лису»

Объединили две реальные истории – одна, кстати, из России: на каких событиях основан сериал «Как приручить лису»

16 октября 2025 07:58
Кадр из сериала «Как приручить лису»

У главного героя есть свой прототип.  

Новый сериал «Как приручить лису» на платформе Okko напоминает реальное криминальное дело. Однако проект не является экранизацией конкретного преступления. Это оригинальная история, хотя и обладающая пугающей достоверностью.

Сюжет сериала «Как приручить лису»

Обычный день зоопсихолога Саши превратился в кошмар. Сначала он проспал важное мероприятие сына. Затем на дороге перед его машиной появилась раненая девочка. К полудню героя уже начали подозревать в жестоком убийстве.

В лесу нашли тело девушки, которую завернули в лисью шубу. Это совпадение оказалось роковым для Саши. Он как раз занимался разведением лисиц. Чтобы очистить свое имя, мужчина начинает самостоятельное расследование.

Кадр из сериала «Как приручить лису»

Основан ли сериал на реальной истории

В марте 1998 года в Вене произошло ужасающее преступление. Десятилетнюю Наташу похитили по дороге в школу. Девочка провела восемь лет в подвальном помещении. Ее держал психопат, пока ей не удалось совершить побег.

Этот случай стал одним из самых известных в мировой практике. Однако сериал не основывается на конкретном реальном событии. Он детально показывает механику подобных преступлений.

А вот у фигуры главного героя есть свой конкретный прототип. Генетик Дмитрий Беляев в 1950-х годах начал уникальный эксперимент. Он занимался селекцией серебристых лисиц в Новосибирске.

Ученый отбирал самых дружелюбных животных для разведения. Через несколько поколений лисы изменили поведение. Они стали вилять хвостами и радоваться людям.

Главный герой повторяет путь известного генетика. Съемки проходили в Новосибирске и его окрестностях, где как раз работал Беляев.

Ранее портал «Киноафиша» писал реальную историю, по которой снят фильм «Школьный автобус».

Фото: Кадры из сериала «Как приручить лису»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Осталось много вопросов: зрители недовольны финалом сериала «Баранкины и камни силы», но, кажется, это намек на продолжение Осталось много вопросов: зрители недовольны финалом сериала «Баранкины и камни силы», но, кажется, это намек на продолжение Читать дальше 16 октября 2025
Реальными были не только больницы, но и врачи: где снимали медицинский хит с Александровой «Дыши» Реальными были не только больницы, но и врачи: где снимали медицинский хит с Александровой «Дыши» Читать дальше 16 октября 2025
От Москвы в кадре только Патриаршие: где Бортко снимал свой легендарный сериал «Мастер и Маргарита» От Москвы в кадре только Патриаршие: где Бортко снимал свой легендарный сериал «Мастер и Маргарита» Читать дальше 15 октября 2025
«Все было гораздо жестче»: эти кадры из «Фишера» зрители никогда не увидят – их вырезали, потому что слишком страшные «Все было гораздо жестче»: эти кадры из «Фишера» зрители никогда не увидят – их вырезали, потому что слишком страшные Читать дальше 14 октября 2025
Настоящими были не только уголовные дела: где снимали сериал «ПИН-код» Настоящими были не только уголовные дела: где снимали сериал «ПИН-код» Читать дальше 14 октября 2025
Он не Костя, а Люся? Почему Николай Петрович в «Ворониных» называл сына женским именем Он не Костя, а Люся? Почему Николай Петрович в «Ворониных» называл сына женским именем Читать дальше 14 октября 2025
Антон Васильев в касте — не гарантия успеха: у этого фильма 2014 года статус худшей комедии и рейтинг 4,3 Антон Васильев в касте — не гарантия успеха: у этого фильма 2014 года статус худшей комедии и рейтинг 4,3 Читать дальше 14 октября 2025
Без подсказки догадаться невозможно: как «Ронин» связан с «Игрой престолов» Без подсказки догадаться невозможно: как «Ронин» связан с «Игрой престолов» Читать дальше 13 октября 2025
Кажется, Дальний Восток — а на деле совсем другой регион: как создатели «Здесь все свои» обманули зрителей Кажется, Дальний Восток — а на деле совсем другой регион: как создатели «Здесь все свои» обманули зрителей Читать дальше 13 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше