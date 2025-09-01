Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сюжет — как лабиринт, финал — как удар под дых: 5 сериалов с рейтингом от 8.5, которые отметил Collider

Сюжет — как лабиринт, финал — как удар под дых: 5 сериалов с рейтингом от 8.5, которые отметил Collider

1 сентября 2025 21:02
Кадры из сериалов «Разделение», «Декстер», «Ганнибал»

Главные интеллектуальные картины — для тех, кто не боится потеряться в деталях.

Среди тысяч сериалов с однотипными историями сложно найти те, что действительно заставляют мозг работать.

Collider составил подборку шоу с самыми закрученными сюжетами — мы выбрали из них 5, у которых рейтинг на IMDb не опускается ниже 8.5.

Сюжеты петляют, персонажи скрывают правду, а финалы переворачивают всё, что вы знали.

«Разделение» (2022 — …)

Когда работа буквально отделена от жизни

В этом сериале сотрудники корпорации соглашаются на хирургическое разделение сознания: «рабочее я» не знает, кто ты в реальной жизни, и наоборот.

Каждая серия — как новое звено в цепи: только к финалу начинаешь осознавать, в какой тюрьме на самом деле оказались герои. Атмосфера — стерильная и тревожная, как сам офис Lumon. Рейтинг IMDb — 8.7.

«Чёрное зеркало» (2011 — …)

«Чёрное зеркало» (2011 — …)

Технологии, которые пугают больше, чем монстры

Каждая серия — отдельная история, но всё объединено паранойей перед будущим. Тут и виртуальные наказания, и политические шантажи, и цифровое бессмертие.

Кажется, что уже ничего не удивит, но именно в этот момент сериал бьёт по больному. Рейтинг на IMDb — 8.7.

«Декстер» (2006 — 2013)

Когда преступник — главный герой

Моральная ловушка для зрителя: Декстер Морган — маньяк, убивающий преступников. И ты за него переживаешь. А потом вспоминаешь, кто он есть на самом деле.

Каждая серия — опасный баланс между разоблачением и ложью. А седьмой сезон вообще доводит до нервного срыва. IMDb: 8.6.

«Мистер Робот» (2015 — 2019)

«Мистер Робот» (2015 — 2019)

Герой, которому нельзя верить

Зритель всё видит глазами хакера Эллиота, у которого — раздвоение личности и тяжёлое расстройство. Вопрос не в том, кто враг. А в том, существует ли он.

Сериал делает безумные сюжетные ходы, которые хочется пересматривать. Рейтинг — 8.5.

«Ганнибал» (2013 — 2015)

Кто охотник, кто жертва?

Следователь и маньяк обедают за одним столом. Иногда буквально. Стильный, многослойный, красивый до тревоги сериал, в котором каннибализм — лишь одна из тем.

Каждый диалог — с двойным дном. А визуальный ряд — почти как картина. IMDb: 8.5.

Название Годы выхода IMDb
«Разделение» 2022 — … 8.7
«Чёрное зеркало» 2011 — … 8.7
«Декстер» 2006 — 2013 8.6
«Мистер Робот» 2015 — 2019 8.5
«Ганнибал» 2013 — 2015 8.5

Также прочитайте: Сначала будет отторжение — только потом любовь: 5 нетипичных сериалов Netflix с высокими оценками зрителей

Фото: Кадры из сериалов «Мистер Робот» (2015 — 2019), «Чёрное зеркало» (2011 — …), «Разделение» (2022 — …), «Декстер» (2006 — 2013), «Ганнибал» (2013 — 2015)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить Читать дальше 29 сентября 2025
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят 1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят Читать дальше 29 сентября 2025
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Читать дальше 28 сентября 2025
Их не должно было быть: 9 культовых фильмов, которые внезапно получат продолжения Их не должно было быть: 9 культовых фильмов, которые внезапно получат продолжения Читать дальше 28 сентября 2025
Шесть российских премьер, мимо которых пройти невозможно: Петров теряет память, а Козловский открывает дверь в потусторонний мир Шесть российских премьер, мимо которых пройти невозможно: Петров теряет память, а Козловский открывает дверь в потусторонний мир Читать дальше 28 сентября 2025
Эти фильмы о монстрах не пугают — они выворачивают наизнанку страхи, о которых мы молчим Эти фильмы о монстрах не пугают — они выворачивают наизнанку страхи, о которых мы молчим Читать дальше 28 сентября 2025
7 фантастических сериалов, которые стоит посмотреть без колебаний: космос, антиутопии и андроиды 7 фантастических сериалов, которые стоит посмотреть без колебаний: космос, антиутопии и андроиды Читать дальше 28 сентября 2025
Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Читать дальше 28 сентября 2025
Ждете 3 сезон «Укрытия»? Эти 5 сериалов покажут, что бункер — лишь разминка перед настоящим кошмаром Ждете 3 сезон «Укрытия»? Эти 5 сериалов покажут, что бункер — лишь разминка перед настоящим кошмаром Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше