Сюжет — как лабиринт, финал — как удар под дых: 5 сериалов с рейтингом от 8.5, которые отметил Collider

Среди тысяч сериалов с однотипными историями сложно найти те, что действительно заставляют мозг работать.
Collider составил подборку шоу с самыми закрученными сюжетами — мы выбрали из них 5, у которых рейтинг на IMDb не опускается ниже 8.5.
Сюжеты петляют, персонажи скрывают правду, а финалы переворачивают всё, что вы знали.
«Разделение» (2022 — …)
Когда работа буквально отделена от жизни
В этом сериале сотрудники корпорации соглашаются на хирургическое разделение сознания: «рабочее я» не знает, кто ты в реальной жизни, и наоборот.
Каждая серия — как новое звено в цепи: только к финалу начинаешь осознавать, в какой тюрьме на самом деле оказались герои. Атмосфера — стерильная и тревожная, как сам офис Lumon. Рейтинг IMDb — 8.7.
«Чёрное зеркало» (2011 — …)
Технологии, которые пугают больше, чем монстры
Каждая серия — отдельная история, но всё объединено паранойей перед будущим. Тут и виртуальные наказания, и политические шантажи, и цифровое бессмертие.
Кажется, что уже ничего не удивит, но именно в этот момент сериал бьёт по больному. Рейтинг на IMDb — 8.7.
«Декстер» (2006 — 2013)
Когда преступник — главный герой
Моральная ловушка для зрителя: Декстер Морган — маньяк, убивающий преступников. И ты за него переживаешь. А потом вспоминаешь, кто он есть на самом деле.
Каждая серия — опасный баланс между разоблачением и ложью. А седьмой сезон вообще доводит до нервного срыва. IMDb: 8.6.
«Мистер Робот» (2015 — 2019)
Герой, которому нельзя верить
Зритель всё видит глазами хакера Эллиота, у которого — раздвоение личности и тяжёлое расстройство. Вопрос не в том, кто враг. А в том, существует ли он.
Сериал делает безумные сюжетные ходы, которые хочется пересматривать. Рейтинг — 8.5.
«Ганнибал» (2013 — 2015)
Кто охотник, кто жертва?
Следователь и маньяк обедают за одним столом. Иногда буквально. Стильный, многослойный, красивый до тревоги сериал, в котором каннибализм — лишь одна из тем.
Каждый диалог — с двойным дном. А визуальный ряд — почти как картина. IMDb: 8.5.
|Название
|Годы выхода
|IMDb
|«Разделение»
|2022 — …
|8.7
|«Чёрное зеркало»
|2011 — …
|8.7
|«Декстер»
|2006 — 2013
|8.6
|«Мистер Робот»
|2015 — 2019
|8.5
|«Ганнибал»
|2013 — 2015
|8.5
