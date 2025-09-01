Сюжет — как лабиринт, финал — как удар под дых: 5 сериалов с рейтингом от 8.5, которые отметил Collider

Главные интеллектуальные картины — для тех, кто не боится потеряться в деталях.

Среди тысяч сериалов с однотипными историями сложно найти те, что действительно заставляют мозг работать.

Collider составил подборку шоу с самыми закрученными сюжетами — мы выбрали из них 5, у которых рейтинг на IMDb не опускается ниже 8.5.

Сюжеты петляют, персонажи скрывают правду, а финалы переворачивают всё, что вы знали.

«Разделение» (2022 — …)

Когда работа буквально отделена от жизни

В этом сериале сотрудники корпорации соглашаются на хирургическое разделение сознания: «рабочее я» не знает, кто ты в реальной жизни, и наоборот.

Каждая серия — как новое звено в цепи: только к финалу начинаешь осознавать, в какой тюрьме на самом деле оказались герои. Атмосфера — стерильная и тревожная, как сам офис Lumon. Рейтинг IMDb — 8.7.

«Чёрное зеркало» (2011 — …)

Технологии, которые пугают больше, чем монстры

Каждая серия — отдельная история, но всё объединено паранойей перед будущим. Тут и виртуальные наказания, и политические шантажи, и цифровое бессмертие.

Кажется, что уже ничего не удивит, но именно в этот момент сериал бьёт по больному. Рейтинг на IMDb — 8.7.

«Декстер» (2006 — 2013)

Когда преступник — главный герой

Моральная ловушка для зрителя: Декстер Морган — маньяк, убивающий преступников. И ты за него переживаешь. А потом вспоминаешь, кто он есть на самом деле.

Каждая серия — опасный баланс между разоблачением и ложью. А седьмой сезон вообще доводит до нервного срыва. IMDb: 8.6.

«Мистер Робот» (2015 — 2019)

Герой, которому нельзя верить

Зритель всё видит глазами хакера Эллиота, у которого — раздвоение личности и тяжёлое расстройство. Вопрос не в том, кто враг. А в том, существует ли он.

Сериал делает безумные сюжетные ходы, которые хочется пересматривать. Рейтинг — 8.5.

«Ганнибал» (2013 — 2015)

Кто охотник, кто жертва?

Следователь и маньяк обедают за одним столом. Иногда буквально. Стильный, многослойный, красивый до тревоги сериал, в котором каннибализм — лишь одна из тем.

Каждый диалог — с двойным дном. А визуальный ряд — почти как картина. IMDb: 8.5.

Название Годы выхода IMDb «Разделение» 2022 — … 8.7 «Чёрное зеркало» 2011 — … 8.7 «Декстер» 2006 — 2013 8.6 «Мистер Робот» 2015 — 2019 8.5 «Ганнибал» 2013 — 2015 8.5

