Сыла точно не уходит, но что с Джемре? В 110 серии «Клюквенного щербета» покажут итоги аварии

Кто-то выдыхает, кто-то готовится к новой буре… В свежей серии «Клюквенного щербета» зрителей ждёт привычный для сериала коктейль из драмы, семейных интриг и тихих взрывов под видом разговоров «по душам».

Авария, которая встряхнула всех

После аварии Кывылджим и Омер несутся к месту происшествия, но врачи уже там. Доа — жива и относительно здорова, но маленькая Джемре пострадала сильнее.

Кадры с Сылой Тюркоглу в тизере поставили точку в слухах: актриса остаётся в проекте. А вот семейная история Фатиха и Доа, похоже, получит второе дыхание.

Апо снова настаивает на мире между ними, уверяя, что развод — не выход. Сценаристы явно дают зрителям понять: страдания этой пары только начинаются.

Семейные игры без правил

Тем временем особняк Уналов превращается в арену примирений. Госпожа Сонмез собирает всех ради Мустафы, стараясь вернуть хоть тень гармонии. Но чем больше персонажей под одной крышей, тем быстрее назревает буря.

Ишил, загнанная в угол Асилем, пытается играть ва-банк, не понимая, с кем на самом деле связалась. Йылдырым готовит свои ходы, и уже ясно: кто-то в этой игре уйдёт без шансов.

Болезнь и новое испытание для семьи

Но главная драма серии — не авария и не любовные разборки. В центре внимания оказывается младшая дочь Кывылджим. Чимен, между делом, сообщает, что у неё под грудью появилась шишка. Один поход к врачу — и мать буквально теряет почву под ногами.

Сериал всё чаще поднимает темы, к которым не готовы даже самые стойкие героини: страх, вина, хрупкость семейного благополучия.

Что дальше

Доа восстанавливается, но мир вокруг рушится с новой силой. Нурсема всё яснее понимает, что муж что-то скрывает, Ишил плетёт интриги, а Кывылджим вынуждена снова выбирать между долгом, правдой и собственной семьёй. Кажется, сценаристы решили: спокойных серий в «Клюквенном щербете» больше не будет.

