Сыграл Шмидта в «Бригаде» — а потом стал фигурантом дела на миллиарды: как жизнь Дмитрия Гуменецкого свернула в пропасть

История бывшего майора спецназа, который получил шанс в кино, но оказался в деле, изменившем его судьбу.

Дмитрий Гуменецкий, сыгравший охранника Саши Белого в сериале «Бригада» (2002), был человеком, чья биография выглядела почти образцовой: служба, награды, уважение сослуживцев.

Но спустя годы эта внешняя безупречность сделала падение актёра особенно громким.

От спецназа к съёмочной площадке

После участия в чеченских кампаниях Гуменецкий дослужился до звания майора. Он мечтал о кино и через знакомых попал на пробы к Сергею Соловьёву, позже — к Алексею Сидорову. Роль Шмидта стала его самой заметной работой.

Коллеги вспоминали, что при всей брутальности он оставался спокойным и тактичным человеком. Но за первой удачей не последовало карьерного роста, и предложения постепенно сошли на нет.

Возвращение в погоны и резкий поворот

С середины 2000-х Гуменецкий снова служил во Внутренних войсках МВД, эпизодически появляясь в сериалах. Последняя роль датируется 2013 годом.

Денег не хватало, и в 2015 году имя актёра оказалось в материалах ФСКН: в его машине нашли шесть килограммов запрещённых веществ, а в гараже — 282 килограмма синтетических концентратов. По данным ведомства, масштаб канала исчислялся миллиардами.

Суд, приговор и болезнь

Адвокат добился переквалификации обвинения: суд признал хранение, но не сбыт. Гуменецкий получил восемь лет колонии строгого режима.

Поклонникам он писал письма с благодарностью и раскаянием. В 2021 году его освободили по состоянию здоровья — у актёра обнаружили рак.

Осенью того же года он умер в хосписе, не дожив до пятидесяти, пишет дзен-канал Заметки Инсайдера.

История Гуменецкого — не сюжет криминального боевика, а хроника выбора, который оказался сильнее всех предыдущих заслуг. Человек, которого коллеги называли честным и спокойным, ушёл, оставив после себя вопросы, на которые так и не нашлось однозначного ответа.

