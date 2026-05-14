Сыграл фашиста в «Семнадцати мгновениях…» так хорошо, что загубил карьеру: звезда советского хита еще долго расхлебывал последствия съемок

Культовый сериал «Семнадцать мгновений весны» уже стал национальным достоянием, легендой, которую цитируют и пересматривают десятилетиями. Для актёров участие в таком проекте было высочайшей честью и творческой вершиной, которой искренне гордился каждый.

Но не для всех исполнителей ролей лента стал трамплином для дальнейшей славы. Один из артистов после этого из кино ушел на взлете, сыграв свою самую звездную роль.

Борман в сериале «Семнадцать мгновений весны»

Режиссёр Татьяна Лиознова сделала гениальный кастинговый ход. На роль Бормана, «серого кардинала» нацистской партии, она пригласила не типичного актёра, а невероятно популярного в СССР барда — Юрия Визбора. Тот успешно прошёл пробы, но потом хотел отказаться, хотя в итоге передумал и согласился.

Чтобы создать образ сурового и мрачного нацистского бонзы, пришлось пойти на хитрости. Визбору вставили в нос специальные тампоны, меняющие черты лица. А его мундир изнутри прокладывали поролоном, чтобы фигура выглядела более массивной и внушительной.

Ещё одна сложность заключалась в голосе. У Визбора был мягкий, лиричный тембр, не подходящий для жестокого Бормана. Поэтому в фильме его речь пришлось озвучить другому актёру, который смог придать голосу нужную безжалостную интонацию.

Дальнейшая карьера Юрия Визбора

Успех «Семнадцати мгновений весны» оказал на карьеру Визбора очень странное влияние. С одной стороны, его стали узнавать на улице абсолютно все. С другой — этот успех практически остановил его путь в кино.

После роли Бормана на актёра обрушился поток одинаковых предложений. Ему постоянно предлагали играть злодеев, маньяков и жестоких персонажей. Ведь раз он так убедительно сыграл фашиста, значит, должен специализироваться на отрицательных ролях.

Однако Визбор не хотел портить свой образ. Для миллионов людей он был тем самым добрым и душевным бардом с гитарой, а не киношным злодеем. После культового сериала значимой для него стала лишь одна картина — экранизация романа «Нежность к ревущему зверю» о лётчиках-испытателях. Вся остальная его кинобиография после Бормана фактически сошла на нет.

