Сычев стал главным злодеем в сериале «Профессиональный сосед»: когда в квартире появляется «паразит», от которого не избавиться

Сериал о борьбе за жильё, где противник ужасен, но действует по закону.

Новый проект Okko и ТНТ «Профессиональный сосед» объединяет элементы сатиры и социальной драмы.

В центре истории — семья Малютиных, живущая в сталинской высотке, и их новый сосед Баев в исполнении Владимира Сычева.

Он появляется «по закону», но превращает жизнь жильцов в ад, действуя методично и хладнокровно.

Сюжет с привкусом реальности

Баев — профессиональный квартирный рейдер, получивший право на долю в квартире.

Его задача проста: выжить настоящих хозяев из собственного жилья всеми законными, но бесчеловечными методами.

Семья оказывается в ловушке: их квартира превращается в поле боя.

Владимир Сычев в новом амплуа

Актёр признаётся, что роль Баева стала для него вызовом:

«Мой герой Баев — это настоящий профессионал, который всеми изощрёнными способами старается выжить людей из квартиры. Играть такого персонажа интересно: он остроумный, хитрый, действует неожиданно».

Перед зрителями предстаёт не карикатурный злодей, а человек, в котором одиночество и цинизм переплетаются с холодным расчетом.

Комедия с серьёзной основой

Создатели подчёркивают: жанр комедии выбран не случайно. В основе истории — моральный выбор и тонкий юмор, который оттеняет жестокую борьбу за элитное жильё.

Режиссёр Михаил Шулаев говорит, что сама квартира становится отдельным персонажем, а сценаристы Игорь Санников и Евгений Сафронов добавляют, что консультировались с юристами, чтобы сохранить достоверность сюжета.

Звёздный состав

Помимо Сычева, в сериале играют Анастасия Имамова, Арина Постникова, Илья Сигалов, Анатолий Кот, Евгения Ахременко, Георгий Дронов, Олеся Судзиловская, Вероника Мохирева и Владислав Демин.

Съёмки сериала идут полным ходом. О дате выхода проекта будет известно позже.

