Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Связь между «Смешариками» и культовым аниме «Тетрадь смерти» не замечали годами: тайну Ёжика случайно раскрыли в Сети

Связь между «Смешариками» и культовым аниме «Тетрадь смерти» не замечали годами: тайну Ёжика случайно раскрыли в Сети

1 ноября 2025 17:09
Кадр из мультсериала «Смешарики»

Для поклонников жанра это стало ценной отсылкой.

«Смешарики» по праву считаются одним из самых необычных российских мультсериалов. Его уникальность — в двойственности восприятия. Для детей это увлекательные истории о дружбе и приключениях красочных героев, которые легко запомнить.

Однако взрослая аудитория открывает для себя совершенно другой уровень. Зрители находят в сериях отсылки к кино, философские размышления и даже смелые социальные темы. Именно эта многогранность породила множество фанатских теорий.

И некоторые из них выглядят довольно пугающе, хоть и подозрительно правдоподобно.

Ёжик из аниме «Тетрадь смерти»

Одна из самых обсуждаемых фанатских теорий связывает Ёжика из «Смешариков» с культовым аниме «Тетрадь смерти». Согласно этой версии, добродушный герой на самом деле является никем иным как Рюком — богом смерти из японского проекта.

На эту мысль наводят несколько любопытных совпадений. В эпизоде «Сорняк» раскрывается страсть Ёжика к яблокам — точно такая же слабость характерна и для Рюка.

Еще более показательной становится серия «Кордебалет», где друзья опасаются, что Ёжик может внести их в некую «книжечку».

А наиболее убедительным доказательством сторонники теории считают эпизод «Вальс кабанюши». В одной из сцен Ёжик предстает в образе, повторяющем облик загадочного бога смерти.

Кадр из мультсериала «Смешарики»

Рюк из аниме «Тетрадь смерти»

Рюк из «Тетради смерти» — божество, чье существование зависит от собранных жизней. Для этого нужна мистическая тетрадь: стоит вписать в нее имя человека, как тот неизбежно погибнет.

Этот сверхъестественный создатель постоянно ищет развлечений, ведь его вечная жизнь полна скуки. Его страсть — сочные яблоки и захватывающие видеоигры.

Внешне Рюк выглядит пугающе: худое тело с голубоватой кожей, торчащие черные волосы и пронзительные желтые глаза с алыми зрачками. За спиной у него скрываются мощные крылья, которые он может убирать по желанию.

Именно из-за вечного поиска новых ощущений он и бросает свою тетрадь в мир людей. Находка попадает к старшекласснику Лайту Ягами, который решает использовать ее силу для переустройства мира по своему усмотрению.

Кадр из мультсериала «Тетрадь смерти»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что авторы «Смешариков» рассказали, почему у героев нет семей.

Фото: Кадры из мультсериалов «Смешарики», «Тетрадь смерти»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Оставьте мультик «Маша и Медведь»! Но не весь: в Сети нашли серию, которую действительно стоит запретить — а ее уже посмотрели 127 млн человек Оставьте мультик «Маша и Медведь»! Но не весь: в Сети нашли серию, которую действительно стоит запретить — а ее уже посмотрели 127 млн человек Читать дальше 1 ноября 2025
Помните те самые ноги хозяйки кота из «Тома и Джерри»? А ведь ее один раз показали полностью — но всего на пару секунд Помните те самые ноги хозяйки кота из «Тома и Джерри»? А ведь ее один раз показали полностью — но всего на пару секунд Читать дальше 1 ноября 2025
Уже сходили в кино на полнометражку по «Человеку-бензопиле»? Вот еще три аниме, которые покажут на большом экране до конца 2025 года Уже сходили в кино на полнометражку по «Человеку-бензопиле»? Вот еще три аниме, которые покажут на большом экране до конца 2025 года Читать дальше 1 ноября 2025
На этот момент в «Истории Резе» обратили внимание единицы: пасхалку к «Атаке титанов» и правда легко пропустить На этот момент в «Истории Резе» обратили внимание единицы: пасхалку к «Атаке титанов» и правда легко пропустить Читать дальше 1 ноября 2025
«Звездные войны: Видения» — не канон, но зрители не могут оторваться от 3 сезона: вот как мультик связан с основной франшизой «Звездные войны: Видения» — не канон, но зрители не могут оторваться от 3 сезона: вот как мультик связан с основной франшизой Читать дальше 31 октября 2025
Без этой сцены не было бы «Человека-бензопилы»: почему Почита превратился в собаку? Без этой сцены не было бы «Человека-бензопилы»: почему Почита превратился в собаку? Читать дальше 31 октября 2025
100 Баззов Лайтеров и одно крушение: «История игрушек 5» обещает самый безумный эпизод Pixar — один из актеров озвучки проболтался 100 Баззов Лайтеров и одно крушение: «История игрушек 5» обещает самый безумный эпизод Pixar — один из актеров озвучки проболтался Читать дальше 31 октября 2025
10 новых серий «Чебурашки» взорвали Сеть: 2 миллиона у экранов и 2 миллиона онлайн — это что, новый хит осени? 10 новых серий «Чебурашки» взорвали Сеть: 2 миллиона у экранов и 2 миллиона онлайн — это что, новый хит осени? Читать дальше 30 октября 2025
Думаете, все иностранцы обожают «Машу и медведя»? От отзывов на IMDb волосы встанут дыбом: «Ужасное существо с огромной головой и мертвыми глазам» Думаете, все иностранцы обожают «Машу и медведя»? От отзывов на IMDb волосы встанут дыбом: «Ужасное существо с огромной головой и мертвыми глазам» Читать дальше 30 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше