Связь между «Смешариками» и культовым аниме «Тетрадь смерти» не замечали годами: тайну Ёжика случайно раскрыли в Сети

«Смешарики» по праву считаются одним из самых необычных российских мультсериалов. Его уникальность — в двойственности восприятия. Для детей это увлекательные истории о дружбе и приключениях красочных героев, которые легко запомнить.

Однако взрослая аудитория открывает для себя совершенно другой уровень. Зрители находят в сериях отсылки к кино, философские размышления и даже смелые социальные темы. Именно эта многогранность породила множество фанатских теорий.

И некоторые из них выглядят довольно пугающе, хоть и подозрительно правдоподобно.

Ёжик из аниме «Тетрадь смерти»

Одна из самых обсуждаемых фанатских теорий связывает Ёжика из «Смешариков» с культовым аниме «Тетрадь смерти». Согласно этой версии, добродушный герой на самом деле является никем иным как Рюком — богом смерти из японского проекта.

На эту мысль наводят несколько любопытных совпадений. В эпизоде «Сорняк» раскрывается страсть Ёжика к яблокам — точно такая же слабость характерна и для Рюка.

Еще более показательной становится серия «Кордебалет», где друзья опасаются, что Ёжик может внести их в некую «книжечку».

А наиболее убедительным доказательством сторонники теории считают эпизод «Вальс кабанюши». В одной из сцен Ёжик предстает в образе, повторяющем облик загадочного бога смерти.

Рюк из аниме «Тетрадь смерти»

Рюк из «Тетради смерти» — божество, чье существование зависит от собранных жизней. Для этого нужна мистическая тетрадь: стоит вписать в нее имя человека, как тот неизбежно погибнет.

Этот сверхъестественный создатель постоянно ищет развлечений, ведь его вечная жизнь полна скуки. Его страсть — сочные яблоки и захватывающие видеоигры.

Внешне Рюк выглядит пугающе: худое тело с голубоватой кожей, торчащие черные волосы и пронзительные желтые глаза с алыми зрачками. За спиной у него скрываются мощные крылья, которые он может убирать по желанию.

Именно из-за вечного поиска новых ощущений он и бросает свою тетрадь в мир людей. Находка попадает к старшекласснику Лайту Ягами, который решает использовать ее силу для переустройства мира по своему усмотрению.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что авторы «Смешариков» рассказали, почему у героев нет семей.