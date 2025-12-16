Связь «Добро пожаловать в Дерри» с «Оно» раскрыли в финале: Пеннивайз все знал про будущее этой героини

Меню
16 декабря 2025 19:06
Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Персонаж имеет отношение к «Клубу неудачников».

Последняя серия первого сезона сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» преподнесла сюрприз. Она раскрыла связь юной Трумэн с основной дилогией фильмов.

Оказывается, она будет матерью того самого парня, который в будущем станет ключевым участником «Клуба неудачников». Именно эта «команда» в итоге сумела одолеть жуткого клоуна Пеннивайза.

Финал сериала «Добро пожаловать в Дерри»

Первый сезон перенес зрителей в 1962 год, задолго до событий с «Клубом неудачников». Главная героиня, подросток Мардж Трумэн, вместе с друзьями вступила в схватку с Пеннивайзом. В этой битве она искренне полюбила своего товарища Рича Сантоса, который позже геройски пожертвовал собой, спасая её жизнь.

В финале Мардж и её команда попытались навсегда запечатать монстра. Но клоун выбрал её своей главной мишенью.

Он раскрыл Мардж пророчество. Оказалось, что в будущем она станет матерью одного из тех самых подростков, которые убьют его. Сына она назовет назовут Ричи — в честь погибшего возлюбленного.

Кадр из фильма «Оно»

Так Пеннивайз, существующий вне обычных законов времени, попытался уничтожить свою будущую погибель. Однако Мардж удалось выжить и завершить миссию, что и определило судьбу Дерри на десятилетия вперёд.

Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Связь «Оно» и сериала

Создатели приквела не ограничились одной связкой с будущим. В финальных кадрах мелькнули и другие знакомые лица. Например, юная Беверли Марш и миссис Керш — та самая, чей облик Пеннивайз позже позаимствует.

Режиссёр Андрес Мускетти уже строит планы на продолжение. Он хочет показать, как клоун охотился в Дерри в 1935 и 1908 годах. Судя по всему, его жертвами станут предки других членов «Клуба неудачников». Однако студия HBO Max пока не дала зелёный свет на съёмки новых сезонов.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какое отношение новинка «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит» имеет к культовому хиту Кинга.

Фото: Кадры из фильма «Оно» (2017), сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Светлана Левкина
