Связь «Добро пожаловать в Дерри» с «Оно» раскрыли в финале: Пеннивайз все знал про будущее этой героини

Последняя серия первого сезона сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» преподнесла сюрприз. Она раскрыла связь юной Трумэн с основной дилогией фильмов.

Оказывается, она будет матерью того самого парня, который в будущем станет ключевым участником «Клуба неудачников». Именно эта «команда» в итоге сумела одолеть жуткого клоуна Пеннивайза.

Финал сериала «Добро пожаловать в Дерри»

Первый сезон перенес зрителей в 1962 год, задолго до событий с «Клубом неудачников». Главная героиня, подросток Мардж Трумэн, вместе с друзьями вступила в схватку с Пеннивайзом. В этой битве она искренне полюбила своего товарища Рича Сантоса, который позже геройски пожертвовал собой, спасая её жизнь.

В финале Мардж и её команда попытались навсегда запечатать монстра. Но клоун выбрал её своей главной мишенью.

Он раскрыл Мардж пророчество. Оказалось, что в будущем она станет матерью одного из тех самых подростков, которые убьют его. Сына она назовет назовут Ричи — в честь погибшего возлюбленного.

Так Пеннивайз, существующий вне обычных законов времени, попытался уничтожить свою будущую погибель. Однако Мардж удалось выжить и завершить миссию, что и определило судьбу Дерри на десятилетия вперёд.

Связь «Оно» и сериала

Создатели приквела не ограничились одной связкой с будущим. В финальных кадрах мелькнули и другие знакомые лица. Например, юная Беверли Марш и миссис Керш — та самая, чей облик Пеннивайз позже позаимствует.

Режиссёр Андрес Мускетти уже строит планы на продолжение. Он хочет показать, как клоун охотился в Дерри в 1935 и 1908 годах. Судя по всему, его жертвами станут предки других членов «Клуба неудачников». Однако студия HBO Max пока не дала зелёный свет на съёмки новых сезонов.

