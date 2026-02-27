Меню
Психолог объяснил, из-за чего миллионы зрителей не могут оторваться от «Невского» и «Первого отдела»

27 февраля 2026 16:11
Кадр из сериала «Первый отдел», «Невский»

Оказывается, цепляет вовсе не сюжет и не броманс.

Детективы в России переживают новый пик. «Невский», «Первый отдел», «Шеф», «Метод» — их смотрят сезонами, обсуждают финалы, пересматривают старые серии. Почему зрителю сегодня так нужен именно этот жанр?

В эксклюзивном комментарии для портала «Киноафиша» психолог Андрей Зберовский объяснил феномен. По его словам, дело не только в динамике и харизматичных следователях, а в глубинном общественном запросе:

«Как бы государство ни пыталось уравнять закон и справедливость, полностью совпасть они не могут. Это создаёт ощущение двойных стандартов. Полицейский, который в глазах общества служит именно справедливости, вызывает больше уважения, чем тот, кто служит исключительно закону.

Поэтому персонажи, действующие жёстче, чем позволяет закон, часто воспринимаются как защитники общества, как своеобразные Робин Гуды. Когда преступника освобождают благодаря адвокатам или коррумпированным судьям, это усиливает общественное раздражение».

Именно поэтому экранный герой, который идёт дальше формальных инструкций, кажется ближе и понятнее. Психолог подчёркивает, что этот конфликт между «буквой» и «духом» права остаётся актуальным всегда:

«Из-за несовершенства законодательства, человеческого фактора и коррупции полного удовлетворения деятельностью обычной полиции не возникает. Но во все времена герои, которые стоят на стороне справедливости — будь то детектив, полицейский, прокурор или просто гражданин — пользуются большим уважением, чем те, кто формально соблюдает закон, но не защищает общество от несправедливости».

Получается, зритель выбирает не просто расследование. Он выбирает справедливость. И пока этот запрос остаётся живым, детективы будут на пике.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел», «Невский»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
