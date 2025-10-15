Меню
«Свободу Юрию Деточкину!» лишь на 2 месте: в Сети выбрали лучшие цитаты из фильма «Берегись автомобиля»

15 октября 2025 11:50
Кадр из фильма «Берегись автомобиля»

Оказалось, что зрители до сих пор голосуют сердцем, а не по инерции.

Фильм Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» не стареет — просто превращается в зеркало, где каждое поколение видит что-то своё.

Когда в ЖЖ провели опрос на лучшую цитату из этой советской классики, результат превзошёл ожидания: почти каждая реплика оказалась афоризмом.

Люди вспоминали, смеялись и спорили, за кого они — за закон или за Деточкина. И вот как распределились голоса — от самых любимых до тех, что остались в тени, но не потеряли силы.

Цитата

Процент голосов

«Тебя посодют, а ты не воруй!»

8.6%

«Свободу Юрию Деточкину!»

7.3%

«Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете, нашего Шекспира?»

7.2%

«У кого нога? — Эта нога у того, у кого надо нога»

6.6%

«Жениться нужно на сироте…»

5.8%

«Что делать? Что делать? — Сухари сушить!»

5.5%

«Кто свидетель? — Я! А что случилось?»

5.5%

«Твой дом — тюрьма!»

5.4%

«Ничего у тебя нет! Ты голодранец!»

3.9%

«Простите, а вы не псих? — Нет. У меня и справка есть»

2.9%

Эти фразы стали частью народного языка: их цитируют не ради ностальгии, а потому что в них — точность формулировки, которой сегодня не хватает. «Берегись автомобиля» держится на этой магии — смешной, горькой и до ужаса честной.

Ведь Деточкин — не просто вор из идеализма. Он тот, кто рискнул поступать по совести в мире, где все давно живут «по доверенности». Может, поэтому спустя почти 60 лет зрители всё ещё выбирают его цитаты как руководство по человечности — с улыбкой и лёгкой грустью.

Также прочитайте: Жесть из «Субстанции», шутки от Гайдая, а Шурику — почти 50: ТНТ взялся за очердной ремейк советского хита.

Фото: Кадр из фильма «Берегись автомобиля»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
