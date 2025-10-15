«Свободу Юрию Деточкину!» лишь на 2 месте: в Сети выбрали лучшие цитаты из фильма «Берегись автомобиля»

Фильм Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» не стареет — просто превращается в зеркало, где каждое поколение видит что-то своё.
Когда в ЖЖ провели опрос на лучшую цитату из этой советской классики, результат превзошёл ожидания: почти каждая реплика оказалась афоризмом.
Люди вспоминали, смеялись и спорили, за кого они — за закон или за Деточкина. И вот как распределились голоса — от самых любимых до тех, что остались в тени, но не потеряли силы.
|
Цитата
|
Процент голосов
|
«Тебя посодют, а ты не воруй!»
|
8.6%
|
«Свободу Юрию Деточкину!»
|
7.3%
|
«Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете, нашего Шекспира?»
|
7.2%
|
«У кого нога? — Эта нога у того, у кого надо нога»
|
6.6%
|
«Жениться нужно на сироте…»
|
5.8%
|
«Что делать? Что делать? — Сухари сушить!»
|
5.5%
|
«Кто свидетель? — Я! А что случилось?»
|
5.5%
|
«Твой дом — тюрьма!»
|
5.4%
|
«Ничего у тебя нет! Ты голодранец!»
|
3.9%
|
«Простите, а вы не псих? — Нет. У меня и справка есть»
|
2.9%
Эти фразы стали частью народного языка: их цитируют не ради ностальгии, а потому что в них — точность формулировки, которой сегодня не хватает. «Берегись автомобиля» держится на этой магии — смешной, горькой и до ужаса честной.
Ведь Деточкин — не просто вор из идеализма. Он тот, кто рискнул поступать по совести в мире, где все давно живут «по доверенности». Может, поэтому спустя почти 60 лет зрители всё ещё выбирают его цитаты как руководство по человечности — с улыбкой и лёгкой грустью.
Также прочитайте: Жесть из «Субстанции», шутки от Гайдая, а Шурику — почти 50: ТНТ взялся за очердной ремейк советского хита.