«Свободу Юрию Деточкину!» лишь на 2 месте: в Сети выбрали лучшие цитаты из фильма «Берегись автомобиля»

Оказалось, что зрители до сих пор голосуют сердцем, а не по инерции.

Фильм Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» не стареет — просто превращается в зеркало, где каждое поколение видит что-то своё.

Когда в ЖЖ провели опрос на лучшую цитату из этой советской классики, результат превзошёл ожидания: почти каждая реплика оказалась афоризмом.

Люди вспоминали, смеялись и спорили, за кого они — за закон или за Деточкина. И вот как распределились голоса — от самых любимых до тех, что остались в тени, но не потеряли силы.

Цитата Процент голосов «Тебя посодют, а ты не воруй!» 8.6% «Свободу Юрию Деточкину!» 7.3% «Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете, нашего Шекспира?» 7.2% «У кого нога? — Эта нога у того, у кого надо нога» 6.6% «Жениться нужно на сироте…» 5.8% «Что делать? Что делать? — Сухари сушить!» 5.5% «Кто свидетель? — Я! А что случилось?» 5.5% «Твой дом — тюрьма!» 5.4% «Ничего у тебя нет! Ты голодранец!» 3.9% «Простите, а вы не псих? — Нет. У меня и справка есть» 2.9%

Эти фразы стали частью народного языка: их цитируют не ради ностальгии, а потому что в них — точность формулировки, которой сегодня не хватает. «Берегись автомобиля» держится на этой магии — смешной, горькой и до ужаса честной.

Ведь Деточкин — не просто вор из идеализма. Он тот, кто рискнул поступать по совести в мире, где все давно живут «по доверенности». Может, поэтому спустя почти 60 лет зрители всё ещё выбирают его цитаты как руководство по человечности — с улыбкой и лёгкой грустью.

Также прочитайте: Жесть из «Субстанции», шутки от Гайдая, а Шурику — почти 50: ТНТ взялся за очердной ремейк советского хита.