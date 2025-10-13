Свежий топ-10 Netflix: на первое место врывается детектив с Кирой Найтли, на второе — фантастика 10-летней давности

Netflix опубликовал свежий топ-10 самых популярных фильмов недели. В подборке — от громких премьер до старых хитов, которые зрители продолжают пересматривать.
На первом месте — детектив с Кирой Найтли, а следом идут фантастический экшен-антиутопия и анимация, не сдающая позиций уже четвёртый месяц подряд.
1. «Девушка из каюты №10» (The Woman in Cabin 10, 2025)
Кира Найтли в роли журналистки, ставшей свидетелем преступления на борту роскошной яхты. Никто не верит, что в каюте номер 10 кто-то жил — но героиня уверена в обратном.
Напряжённый триллер уже набрал 83 % зрительского одобрения на Rotten Tomatoes и стал лидером Netflix.
2. «Бегущий в лабиринте» (The Maze Runner, 2014)
Фантастический экшен о подростках, запертых в гигантском лабиринте, который живёт по своим правилам. Старый, но всё ещё бодрый хит Netflix с рейтингом 6,8 на IMDb.
3. «Кейпоп-охотницы на демонов» (K-Pop Demon Hunters, 2025)
Яркое, музыкальное аниме о трёх айдолах, которые по ночам сражаются с демонами. Динамичный сюжет, неон и саундтрек уровня «Spider-Verse» сделали его одним из самых вирусных проектов Netflix этого года.
4. «Мой отец – убийца СПУ» (My Father, the BTK Killer, 2025)
Психологический триллер, основанный на реальных событиях. Сын узнаёт, что его отец — один из самых жестоких серийных убийц Америки. Не для слабонервных, напряжение держит до последних минут.
5. «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём» (Maze Runner: The Scorch Trials, 2015)
Продолжение хита — больше экшена, погони, песок и жара. Лента вновь оказалась в чарте благодаря новому интересу к антиутопиям.
6. «Гадкий я 3» (Despicable Me 3, 2017)
Классика семейной анимации, которая никогда не стареет. Миньоны, добро и немного хаоса — идеальный выбор для вечернего просмотра.
7. «Карамело» (Caramelo, 2025)
Трогательная драма из Бразилии о молодом шеф-поваре и бездомном псе. Картина о дружбе, тепле и поиске смысла. Простое, но искреннее кино, которое оставляет послевкусие доброты.
8. «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» (Maze Runner: The Death Cure, 2018)
Финал трилогии. Грандиозные погони, визуальные эффекты и герои, выросшие вместе со зрителями. Неудивительно, что Netflix вновь поднял его в топ.
9. «Уикенд с батей» (About My Father, 2023)
Комедийная драма с Робертом Де Ниро. Итальянский папа знакомится с семьёй невесты сына — и начинается культурный хаос. Лёгкое кино о любви, традициях и характере.
10. «Каспер» (Casper, 1995)
Фильм, на котором выросло целое поколение. Добрый призрак возвращается, чтобы напомнить, что даже в сказках про потустороннее важнее всего дружба и принятие.