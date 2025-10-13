Меню
Свежий топ-10 Netflix: на первое место врывается детектив с Кирой Найтли, на второе — фантастика 10-летней давности

13 октября 2025 18:08
Кадр из фильма «Девушка из каюты №10», «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём», «Гадкий я 3»

В еженедельном рейтинге платформы полный набор эмоций — триллер, семейная драма, фэнтези и немного ностальгии для тех, кто любит кино «на все случаи жизни».

Netflix опубликовал свежий топ-10 самых популярных фильмов недели. В подборке — от громких премьер до старых хитов, которые зрители продолжают пересматривать.

На первом месте — детектив с Кирой Найтли, а следом идут фантастический экшен-антиутопия и анимация, не сдающая позиций уже четвёртый месяц подряд.

1. «Девушка из каюты №10» (The Woman in Cabin 10, 2025)

Кира Найтли в роли журналистки, ставшей свидетелем преступления на борту роскошной яхты. Никто не верит, что в каюте номер 10 кто-то жил — но героиня уверена в обратном.

Напряжённый триллер уже набрал 83 % зрительского одобрения на Rotten Tomatoes и стал лидером Netflix.

2. «Бегущий в лабиринте» (The Maze Runner, 2014)

Фантастический экшен о подростках, запертых в гигантском лабиринте, который живёт по своим правилам. Старый, но всё ещё бодрый хит Netflix с рейтингом 6,8 на IMDb.

3. «Кейпоп-охотницы на демонов» (K-Pop Demon Hunters, 2025)

Яркое, музыкальное аниме о трёх айдолах, которые по ночам сражаются с демонами. Динамичный сюжет, неон и саундтрек уровня «Spider-Verse» сделали его одним из самых вирусных проектов Netflix этого года.

4. «Мой отец – убийца СПУ» (My Father, the BTK Killer, 2025)

Психологический триллер, основанный на реальных событиях. Сын узнаёт, что его отец — один из самых жестоких серийных убийц Америки. Не для слабонервных, напряжение держит до последних минут.

5. «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём» (Maze Runner: The Scorch Trials, 2015)

Продолжение хита — больше экшена, погони, песок и жара. Лента вновь оказалась в чарте благодаря новому интересу к антиутопиям.

6. «Гадкий я 3» (Despicable Me 3, 2017)

Классика семейной анимации, которая никогда не стареет. Миньоны, добро и немного хаоса — идеальный выбор для вечернего просмотра.

7. «Карамело» (Caramelo, 2025)

Трогательная драма из Бразилии о молодом шеф-поваре и бездомном псе. Картина о дружбе, тепле и поиске смысла. Простое, но искреннее кино, которое оставляет послевкусие доброты.

8. «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» (Maze Runner: The Death Cure, 2018)

Финал трилогии. Грандиозные погони, визуальные эффекты и герои, выросшие вместе со зрителями. Неудивительно, что Netflix вновь поднял его в топ.

9. «Уикенд с батей» (About My Father, 2023)

Комедийная драма с Робертом Де Ниро. Итальянский папа знакомится с семьёй невесты сына — и начинается культурный хаос. Лёгкое кино о любви, традициях и характере.

10. «Каспер» (Casper, 1995)

Фильм, на котором выросло целое поколение. Добрый призрак возвращается, чтобы напомнить, что даже в сказках про потустороннее важнее всего дружба и принятие.

