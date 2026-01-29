Меню
«Концовка – шок!»: свежий детектив Netflix на 6 серий, который хвалит даже Кудрявцева

29 января 2026 15:42
Лера Кудрявцева

Негативных отзывов на сериал пока нет вовсе.

Лера Кудрявцева – одна из самых популярных телеведущих России, и обычно она довольно редко хвалит зарубежные проекты, если это не турецкие сериалы, конечно же. Но вот «хайп» вокруг мини-сериала «Его и ее» захлестнул и ее.

Правда, шоувумен была… немногословна, в отличие от обычных зрителей на «Кинопоиске» – где у сериала до сих пор ни единой плохой рецензии.

О чем же эта история? В провинциальный городок Далонега возвращается тележурналистка Анна (Тесса Томпсон), чтобы осветить убийство своей школьной подруги. Расследование ведет ее отдалившийся муж, детектив Джек (Джон Бернтал).

«Его» и «ее» версии правды начинают соревноваться, а под подозрением оказываются чуть ли не все жители города, полного мрачных секретов из прошлого.

«6 серий, концовка – шок!», – написала Кудрявцева, тогда как россияне в Сети сравнивают сериал с «Дрянными девчонками», встретившими «Кроваво-красное».

Отмечают идеальный баланс между черным юмором, саркастичными диалогами и леденящим душу триллером. И да, ключевая фишка – взрывной финал, который переворачивает все ожидания за 10 минут до конца.

«Ожидать можно было чего угодно, только не того, как сценаристы вывернули сюжет».

Любите детективы-слоубернеры, с финальным твистом, от которого падает челюсть? Дайте шанс «Его и ее».

Алексей Плеткин
