Свежие проекты залетают как горячие пирожки: почему Колесникова стали так часто снимать в сериалах?

Начало 2026 года стало особенно успешным для Ивана Колесникова. Актер буквально не исчезает с экранов — новые проекты с его участием выходят один за другим. Такая активность вызывает закономерный вопрос: почему режиссеры и продюсеры стали так часто приглашать его в сериалы?

Удачный старт 2026 года

Одним из первых проектов года стал пятый сезон сериала «Первый отдел». Популярность этого проекта вновь привлекла внимание зрителей к актеру и укрепила его позиции на телевидении.

После этого на НТВ вышел сериал «Мертвая точка», а также показали фильм «Роднина». Кроме того, онлайн-кинотеатры представили исторический сериал «Новороссия. Потемкин», где Иван Колесников сыграл одного из фаворитов императрицы.

В ближайшее время ожидаются и новые премьеры — «Околоточный», «Брак понарошку» и новый сезон «Тверской». Всё это подтверждает, что актер сейчас находится на пике востребованности.

Востребованный типаж

Популярности актера способствует его экранный образ. В «Первом отделе» Колесников сыграл благородного и уверенного героя, который понравился зрителям.

Такой типаж остается востребованным на телевидении. Поэтому режиссеры охотно приглашают актера в новые проекты.

Практичный выбор для продюсеров

Еще одна причина востребованности — гонорар актера. По сравнению с самыми популярными звездами российского кино, участие Колесникова обходится продюсерам дешевле.

При этом актер стабильно справляется со своими ролями и не подводит проекты. Для телеканалов это делает его удобным и надежным выбором.

Что дальше

Популярность актера, судя по всему, продолжит расти, пишет дзен-канал «Мир сериалов». Тем более что уже ведутся съемки шестого сезона «Первого отдела».

Если проект сохранит интерес зрителей, Иван Колесников еще долго будет оставаться одним из самых востребованных актеров российских сериалов.