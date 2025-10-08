Меню
Киноафиша Статьи Сверг отца, убил пятерых братьев и трёх сыновей: коротко о папе султана Сулеймана — далее подробно

8 октября 2025 10:23
Кадр из сериала «Великолепный век» (2011)

В «Великолепном веке» о нём почти не вспоминают, но именно он мог лишить Османскую империю самого великого падишаха за всю историю.

В сериале «Великолепный век» слтана Селима Явуза не показывают. Он умирает за кадром, и действие начинается уже с правления его сына Сулеймана.

Но если заглянуть в историю, становится ясно: без Селима не было бы никакого «века», тем более — великолепного.

Это был жестокий и параноидальный правитель, который вырезал всех, кто потенциально мог претендовать на власть. И чуть не расправился с тем, кто потом прославит империю.

Престол, завоёванный в одиночку

Селим получил трон в 1512 году, свергнув с престола собственного отца, султана Баязида II. Баязид умер в ссылке — возможно, был отравлен.

После этого Селим расправился с пятью братьями, а позже приказал казнить трёх своих сыновей.

В Османской традиции это называлось «обеспечить единство государства». На деле — зачистка до последнего наследника.

Почему он не доверял Сулейману

Сулейман в тот момент находился в Крыму — и это спасло его. Будучи далеко от дворца, он избежал казни, которая настигла его братьев: Мусу, Коркута и Орхана.

Но и до него могла дотянуться рука отца. Именно тогда, по легенде, мать Сулеймана — Хафса-султан — спасла сына.

Кафтан с ядом

История, передаваемая из хроники в хронику: Селим якобы отправил Сулейману в подарок роскошный кафтан.

Но Хафса заподозрила недоброе. Она велела примерить одежду слуге — и тот скончался. Одежда была отравлена.

Этот момент не показан в «Великолепном веке», но он многое объясняет: от холодности Селима до его беспощадности к собственным детям.

Страх как наследие

Селим Явуз правил всего восемь лет, но за это время уничтожил целую ветвь династии, завоевал Египет, покорил Мекку и Медину и оставил за собой один-единственный трон — для сына, который выжил почти случайно.

Также прочитайте: Боран вернулся на съемочную площадку «Далекого города» — и у поклонников паника: 5 теорий о втором сезоне сериала

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век» (2011)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
