Свадьба Нейта и Кэсси — фейк или реальность? Шоураннер «Эйфории» выдал официальные спойлеры к 3 сезону

Создатель сериала устал от утечек и слухов — и выдал фандому спойлер, который взорвал сетку обсуждений.

Если вам казалось, что во вселенной «Эйфории» уже невозможно удивиться ничему, держитесь крепче. Шоураннер Сэм Левинсон решил сыграть ва-банк: вместо осторожных намёков он официально подтвердил то, что казалось невозможным даже для самых отчаянных поклонников пары. Да, Кэсси и Нейт — те самые, чья токсичность стала мемом поколения — действительно собираются под венец.

Фейковая свадьба, которая оказалась реальной

Недавно в Сеть утекли фотографии с брачной церемонии парочки. Фандом долго спорил: постановка? Фан-арт? Вирусная шутка? Но HBO выкатил первый официальный постер третьего сезона, а следом шоураннер вышел в медиа и сказал прямо: Кэсси и Нейт остались вместе после школы, съехали на окраину и начали готовиться к свадьбе.

И главная бомба — на момент старта сезона они уже обручены.

«Обещаю, это будет незабываемая ночь» — слова, которые должны тревожить

Левинсон буквально цитирует себя:

«Кэсси и Нейт действительно собираются стать мужем и женой. Подтверждаю. И обещаю — это будет незабываемая ночь».

Если знать темперамент шоураннера, фраза звучит не как романтическое обещание, а как предупреждение: свадьба в «Эйфории» может превратиться в крупнейший эмоциональный взрыв сезона. И да — Ру явно будет не просто гостьей. Более чем вероятно, что она невольно (или очень даже вольно) станет причиной того, что торжество пойдёт совсем не по плану.

Что известно о других героях

Левинсон также приоткрыл завесу на арки второстепенных персонажей:

Ру окажется почти на границе Мексики, вляпавшись в новый виток долгов перед Лори.

Джулс будет учиться в школе искусств и убегать от ответственности ещё быстрее, чем от чувств.

Мэдди устроится в агентство талантов — опасный поворот для самой харизматичной интровертки сериала.

Лекси выплывет в индустрию как ассистент шоураннера (и да, Шэрон Стоун — это не сон).

Три года после второго сезона — слишком долгий перерыв, но он обещает эффект перезарядки: третий сезон станет самым масштабным, по словам Левинсона.

