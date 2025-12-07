Свадьба Нейта и Кэсси — фейк или реальность? Шоураннер «Эйфории» выдал официальные спойлеры к 3 сезону

Если вам казалось, что во вселенной «Эйфории» уже невозможно удивиться ничему, держитесь крепче. Шоураннер Сэм Левинсон решил сыграть ва-банк: вместо осторожных намёков он официально подтвердил то, что казалось невозможным даже для самых отчаянных поклонников пары. Да, Кэсси и Нейт — те самые, чья токсичность стала мемом поколения — действительно собираются под венец.
Фейковая свадьба, которая оказалась реальной
Недавно в Сеть утекли фотографии с брачной церемонии парочки. Фандом долго спорил: постановка? Фан-арт? Вирусная шутка? Но HBO выкатил первый официальный постер третьего сезона, а следом шоураннер вышел в медиа и сказал прямо: Кэсси и Нейт остались вместе после школы, съехали на окраину и начали готовиться к свадьбе.
И главная бомба — на момент старта сезона они уже обручены.
«Обещаю, это будет незабываемая ночь» — слова, которые должны тревожить
Левинсон буквально цитирует себя:
«Кэсси и Нейт действительно собираются стать мужем и женой. Подтверждаю. И обещаю — это будет незабываемая ночь».
Если знать темперамент шоураннера, фраза звучит не как романтическое обещание, а как предупреждение: свадьба в «Эйфории» может превратиться в крупнейший эмоциональный взрыв сезона. И да — Ру явно будет не просто гостьей. Более чем вероятно, что она невольно (или очень даже вольно) станет причиной того, что торжество пойдёт совсем не по плану.
Что известно о других героях
Левинсон также приоткрыл завесу на арки второстепенных персонажей:
- Ру окажется почти на границе Мексики, вляпавшись в новый виток долгов перед Лори.
- Джулс будет учиться в школе искусств и убегать от ответственности ещё быстрее, чем от чувств.
- Мэдди устроится в агентство талантов — опасный поворот для самой харизматичной интровертки сериала.
- Лекси выплывет в индустрию как ассистент шоураннера (и да, Шэрон Стоун — это не сон).
Три года после второго сезона — слишком долгий перерыв, но он обещает эффект перезарядки: третий сезон станет самым масштабным, по словам Левинсона.
