Султанша, которая поссорила три страны: кем на самом деле была Хюррем — русской, украинкой или полькой?

5 октября 2025 19:34
Кадр из сериала «Великолепный век»

В сериале говорится лишь о Роксолане, но «имен» у героини было больше.

Хюррем-султан — имя, которое до сих пор будоражит умы историков, зрителей «Великолепного века» и целых государств. Но кем же была та самая Роксолана на самом деле? Русской, украинкой или полькой? Этот спор тянется уже несколько столетий и, похоже, конца ему нет.

«Украинская версия»

Самая популярная сегодня версия: Хюррем была украинкой по имени Анастасия Лисовская, дочерью священника из городка Рогатин. В Украине её считают национальной героиней, а в 2000-х даже направили официальное письмо Турции с просьбой признать происхождение султанши именно украинским.

«Польская версия»

В Польше утверждают: Хюррем происходила из русинов, живших в составе Речи Посполитой. Европейское прозвище султанши — Роксолана — в их версии связано именно с этим народом. Польские источники называют её Александрой и считают своей подданной, пусть и в далёкой истории.

Кадр из сериала «Великолепный век»

«Русская версия»

Долгое время турецкие источники указывали на «русское» происхождение султанши. В самой Турции вплоть до недавнего времени возле её мавзолея стояла табличка с упоминанием России. Позже её заменили, что ещё больше подлило масла в огонь международного спора, пишет автор Дзен-канала Lace Wars.

Рабыня, ставшая женой султана

Как бы ни спорили учёные, путь Хюррем известен точно: в юности её захватили крымские татары, продали в рабство, и так она оказалась в гареме султана Сулеймана Великолепного.

Но вместо того чтобы затеряться среди сотен женщин, Хюррем покорила сердце падишаха. Сулейман пошёл против всех традиций: официально женился на бывшей рабыне и распустил гарем.

Эпоха «женского султаната»

Хюррем родила шестерых детей, стала советницей султана и фактически первой женщиной в истории Османской империи, чьё слово имело политический вес. С неё началась целая эпоха влияния женщин гарема.

И сегодня её личность остаётся предметом споров. Для одних она украинка Настя Лисовская, для других — полька Александра, для третьих — русская Роксолана. Но все сходятся в одном: Хюррем навсегда изменила историю Османской империи.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
