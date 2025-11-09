Меню
Киноафиша Статьи «Султанша» ещё не вышла, но уже перегнала «Зимородка» по обсуждаемости: зрители пророчат новому турецкому фильму статус культового

9 ноября 2025 12:48
Кадр из сериала «Зимородок»

Почему проект о семи танцовщицах стал главной темой обуждений на специализированных форумах задолго до премьеры.

Фильм «Султанша», который только начали снимать, уже стал одной из самых обсуждаемых турецких новинок будущего года.

Вокруг проекта формируется редкая для турецкой киноиндустрии ситуация: зрители спорят, фанаты делают эдиты, а название картины появляется в трендах — хотя ни одной полноценной сцены ещё не опубликовано.

Спорная тема, которая заряжает дискуссии

В центре сюжета — судьбы семи танцовщиц ночного клуба. Для турецкого кино тема достаточно острая: консервативная часть аудитории критично относится ко всему, что касается индустрии ночных развлечений.

Но именно этот риск и стал топливом для популярности — зрители уверены, что сценаристы не побоятся вывести из тени тему, о которой в Турции предпочитали молчать.

Звёзды «Дикого» и «Зимородка» — главный магнит проекта

Каст — одна из главных причин, почему «Султанша» ещё до премьеры собирает огромный интерес. Рожбин Эрден и Таро Эмир Текин — любимцы российской и турецкой аудитории, актёры, которые уже формируют тренды в соцсетях. Их участие гарантирует просмотры, а новые, непривычные роли делают ожидание ещё ярче.

Промо — с пилона и бэкстейджа, что и подогрело ажиотаж

Актрисы начали делиться видео с уроков по пилону ещё в сентябре. Эти кадры разлетелись по соцсетям быстрее официальных анонсов. Такой формат живого промо оказался куда эффективнее классических тизеров: зрители чувствуют, что вовлечены с самого старта.

Актёры выходят из привычных амплуа

Рожбин, привыкшая играть мягких и ранимых героинь, здесь перевоплощается в танцовщицу с непростой судьбой. Таро, наоборот, уходит от образа благородного Кайи и примеряет роль человека из криминальной среды.

Этот резкий поворот в карьерных траекториях стал главным топливом для обсуждений — фанаты уже рисуют фан-арты, делают клипы и сравнивают новые образы со старыми.

Почему фильм может затмить конкурентов

Сезон турецкого кино 2025–2026 воспринимается многими зрителями как нестабильный: громкие хиты буксуют, а новые проекты не дотягивают до уровня ожиданий. На этом фоне «Султанша» выглядит свежо: тема на грани, идеальное промо, звёздный каст и ощущение, что создатели не плаируют играть в безопасность.

Проект ещё не вышел, а обсуждаемость уже обгоняет «Зимородка» и другие топовые турецкие работы. Если картину не урежут на этапе проката и она сохранит накал темы, «Султанша» действительно может стать главным событием начала 2026 года.

Также прочитайте: Она готовится к браку без любви: с 8 ноября стартует турецкий хит «Я так долго ждал тебя» — 42 серии и восторг зрителей в виде рейтинга 7,7

Фото: Кадр из сериала «Зимородок» (2022)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
