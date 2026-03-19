Сулейман всегда любил Мехмета больше Мустафы: думаете, это несправедливо? Но у султана были на это причины

В «Великолепном веке» немало зрителей ломали голову над тем, как Сулейман постепенно охладел к старшему сыну. Мустафа выглядел сильным, смелым, харизматичным и, кажется, искренне уважал отца.

Почему же в итоге выбор пал на Мехмета? Ответ, скорее всего, кроется не в дворцовых заговорах, а в особенностях личности каждого из наследников и в том, как они проявляли себя по отношению к повелителю.

Мустафа

Старший сын Сулеймана родился в атмосфере, где каждый с детства прочил ему трон. Махидевран, бабушка Айше Хафса и сам правитель — все видели в Мустафе будущего падишаха.

Он рос с этим ощущением, впитывал внимание и рано осознал собственную значимость. Умный, способный, статный — он действительно казался идеальным кандидатом.

Но именно это осознание сыграло с ним злую шутку. Уверенность в своём положении переросла в убеждение, что он уже не просто наследник, а фигура, равная отцу.

Мустафа позволял себе спорить, настаивать на своём, демонстрировать принципиальность там, где требовалось подчинение. Для Сулеймана, прошедшего путь шехзаде, такое поведение читалось однозначно: тот, кто не слушается сегодня, завтра может устроить заговор.

Мехмет

Мехмет с детства находился в ином положении. Он не был первенцем и никогда не считался безусловным наследником. Это воспитало в нём качества, которых так не хватало старшему брату: скромность, уважение к отцу и отсутствие преждевременных амбиций.

Он не стремился к соперничеству с Сулейманом, напротив, относился к нему с настоящим обожанием, что не могло остаться незамеченным.

К тому же Мехмет был сыном Хюррем — женщины, которую правитель любил по-настоящему. Эта любовь неизбежно распространялась и на её детей.

В отличие от Мустафы, который постоянно выяснял отношения с Махидевран, Мехмет и его братья вели себя так, как того ожидал падишах.