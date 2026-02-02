Меню
Сулейман признал Хюррем как равную только перед смертью: и вот что он сделал

2 февраля 2026 21:31
Кадр из сериала «Великолепный век»

Такого в гареме еще не бывало.

История Хюррем-султан в «Великолепном веке» — это не просто путь фаворитки к власти, а последовательный демонтаж системы. И ее финальный жест оказался самым громким. Переезд в покои султана стал не романтической прихотью, а политическим и символическим актом, перечеркнувшим века османских правил.

Закон гарема и его предел

Османский гарем был не пространством удовольствий, а государственным институтом. Женщина имела ценность ровно до тех пор, пока могла рожать наследников. Даже статус Хасеки не отменял этого закона. Когда Хюррем перестала быть «репродуктивно полезной», по логике системы она должна была отойти в тень. Так было с другими — так ожидали и от нее.

Момент уязвимости

Этим воспользовалась Фатьма-султан, сестра Сулейман. Попытка ввести новую фаворитку была не капризом, а прямым напоминанием: эпоха Хюррем якобы закончена. Формально гарем действовал по правилам. Неформально — столкнулся с тем, чего в этих правилах не было прописано: личной привязанностью султана.

Болезнь как точка невозврата

Когда Хюррем смертельно заболела, Сулейман окончательно сделал выбор. Он отказался от дистанции, от ритуалов и от самого принципа разделения мужского и женского пространства власти. Хюррем — Хюррем-султан — переехала в его покои. Не на ночь. Не по зову. Навсегда.

Тишина как признание

Гарем промолчал. Это молчание означало поражение системы. Хюррем больше не зависела ни от возраста, ни от способности рожать, ни от интриг. Ее власть держалась на одном — на личной воле султана, который поставил свои чувства выше законов, им самим утвержденных.

Этот переезд стал финальной точкой: Хюррем ушла из жизни не фавориткой, а равной. И в этом — ее главная победа, передает дзен-канал «У Клио под юбкой».

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анастасия Луковникова
